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Sevgilisi tarafından vurulan Eda Kuş son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de evli erkek arkadaşı Erdinç Ballıkaya tarafından (34) araçta başından vurularak öldürülen Eda Kuş (29) gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 09.12.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:35
Sevgilisi tarafından vurulan Eda Kuş son yolculuğuna uğurlandı

Olay, 7 Aralık günü Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç Ballıkaya, polis merkezine gidip, hafif ticari aracında kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cesedinin olduğunu söyledi.

Sevgilisi tarafından vurulan Eda Kuş son yolculuğuna uğurlandı

Ballıkaya gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu.

Sevgilisi tarafından vurulan Eda Kuş son yolculuğuna uğurlandı

İncelemede, Eda Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu.

Sevgilisi tarafından vurulan Eda Kuş son yolculuğuna uğurlandı

KISKANÇLIK TARTIŞMASI
Erdinç Ballıkaya'nın polisteki ifadesinde Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü.

Sevgilisi tarafından vurulan Eda Kuş son yolculuğuna uğurlandı

Buna karşın Eda Kuş'un yakınlarıysa Erdinç Ballıkaya'dan 1 ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erdinç Ballıkaya tutuklandı.

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