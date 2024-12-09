Sevgilisi tarafından vurulan Eda Kuş son yolculuğuna uğurlandı

Olay, 7 Aralık günü Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç Ballıkaya, polis merkezine gidip, hafif ticari aracında kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cesedinin olduğunu söyledi. Ballıkaya gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu. İncelemede, Eda Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu. KISKANÇLIK TARTIŞMASI Buna karşın Eda Kuş'un yakınlarıysa Erdinç Ballıkaya'dan 1 ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erdinç Ballıkaya tutuklandı. TOPRAĞA VERİLDİ Cenazeye, Eda Kuş'un yakınları ve sevenleri katıldı...