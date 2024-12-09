Sevgilisi tarafından vurulan Eda Kuş son yolculuğuna uğurlandı

Buna karşın Eda Kuş'un yakınlarıysa Erdinç Ballıkaya'dan 1 ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erdinç Ballıkaya tutuklandı.