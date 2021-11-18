Trend Galeri Trend Yaşam Seyir halindeyken çalınmıştı! Koltuklar şoföre teslim edildi

Seyir halindeyken çalınmıştı! Koltuklar şoföre teslim edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde özel halk otobüsünden iki yolcu tarafından çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi.

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:20
Seyir halindeyken çalınmıştı! Koltuklar şoföre teslim edildi

Olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Şoför Süleyman Çolak, aracını temizlediği sırada arka bölümdeki 2 koltuğun yerinde olmadığını fark etti.

Seyir halindeyken çalınmıştı! Koltuklar şoföre teslim edildi

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, iki yolcunun koltukları söküp aracın arka kapısından indiğini tespit etti.

Seyir halindeyken çalınmıştı! Koltuklar şoföre teslim edildi

Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Seyir halindeyken çalınmıştı! Koltuklar şoföre teslim edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin H.K. ve O.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, dün adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı, çalıntı koltuklar da ele geçirildi.

Seyir halindeyken çalınmıştı! Koltuklar şoföre teslim edildi

KOLTUKLAR TEKRAR MONTE EDİLDİ

Ekipler, bugün şoför Çolak'a çalınan koltukları teslim etti. Koltukları yerine monte eden Çolak, polis ekiplerine teşekkür etti.

SON DAKİKA SON DAKİKA