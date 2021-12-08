Siber suçlular 200 milyon dolarlık kripto para çaldı

Pandemiyle birlikte siber saldırıların sayısında artış yaşandı, ancak son dönemde bilgisayar korsanlarının hedefinde kripto para borsaları bulunuyor. Geçtiğimiz günler içinde iki farklı kripto para borsası hacklenmiş ve bilgisayar korsanları 150 milyon dolar değerinde vurgun yapmıştı. Bu seferki hedef ise önemli yatırımcıların dikkatini çeken ve 300 milyon dolarlık yatırım alan Bitmart oldu.

Bitmart borsası ismi çok duyulmasa da gem olarak tabir edilen ve henüz geniş kitlelerce bilinmeyen kripto para projelerinin daha çok listelendiği bir platform. Ödeme ve blok zinciri projeleriyle geçtiğimiz aylarda 300 milyon dolar civarında yatırım elde etmeyi başarmıştı.

Ne yazık ki güvenlik konusunda sınıfta kalan kripto para piyasasında Bitmart da mağdur oldu. Sunucudaki açıklardan faydalanarak cüzdanları boşaltan ve merkeziyetsiz borsalarda değişim yapan saldırganlar 200 milyon dolar zarara neden oldu.

Blok zinciri güvenlik firması Peckshield, Ethereum ağı üzerinden 100 milyon dolar, Binance ağı üzerinden de 96 milyon dolarlık varlık transferi tespit etmiş. Varlıklar BNB, Safemoon, BPay, BabyDoge, FLoki gibi 20 coini içeriyor. Borsa çekimleri durdurdu ve gerekli adımları atacağını belirtti.