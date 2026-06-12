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Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

Yaz sıcaklarının tüm şiddetiyle bastırdığı şu günlerde mutfakta ocak yakmak tam bir işkenceye dönüşürken, ağır yemekler de iştahımızı tamamen kapatıyor. Vücut ısınızı anında düşürecek, sindirim sisteminizi yormayacak ve en önemlisi hazırlaması sadece birkaç dakika sürecek 10 serinletici salata ve 10 buz gibi içecekten oluşan dev listeyi bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:51
Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

Yüksek nem ve kavurucu sıcaklar karşısında vücudumuz sürekli sıvı ve mineral kaybeder. Bu dönemde hem sıvı ihtiyacını karşılamak hem de enerjik kalmak için mutfakta devrim yaratacak, adeta klima etkisi yapacak alternatiflere yönelmek gerekiyor.

İşte sıcaktan bunalanların imdadına yetişecek, birbirinden ferah ve yapımı son derece kolay 20 buz gibi tarif!

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

İÇİNİZİ FERAHLATACAK 10 SERİNLETİCİ SALATA

1- Yoğurtlu ve buzlu semizotu salatası: Süzme yoğurt ve sarımsakla buluşan taze semizotlarının üzerine servis esnasında atacağınız birkaç küp buz, ferahlığı ikiye katlar.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

2 - Naneli ve ezine peynirli karpuz salatası: Küp doğranmış soğuk karpuz, tuzlu Ezine peyniri ve taze nane yapraklarının o meşhur, vazgeçilmez yaz uyumu.

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Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

3 - Reyhanlı soğuk kinoa salatası: Haşlanıp dolapta soğutulmuş kinoanın taze reyhan, salatalık ve bol limon suyuyla buluştuğu doyurucu alternatif.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

4 - Akdeniz esintili soğuk buğday salatası: Haşlanmış buğday, mısır, köz biber, dereotu ve süzme yoğurt karışımı; tam bir akşam yemeği alternatifi.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

5 - Çilekli ve avokadolu roka salatası: Rokanın acımtırak tadını dengeleyen tatlı çilekler ve avokado dilimleri üzerine gezdirilen buz gibi nar ekşisi.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

6 - Buzlu zencefilli salatalık salatası: Şerit salatalıklar, taze zencefil rendesi, limon ve bolca kırık buzla hazırlanan detoks etkili kase.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

7 - Nohutlu soğuk semizotu salatası: Haşlanmış nohut, sumaklı kırmızı soğan ve bol zeytinyağlı taze semizotuyla hem proteinli hem serin bir seçenek.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

8 - Yoğurtlu soğuk kabak tarator: Hafifçe sotelenip tamamen soğutulmuş kabakların, bol ceviz ve dereotlu sarımsaklı yoğurtla serinletici buluşması.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

9 - Yeşillikli soğuk mercimek salatası: Yeşil mercimek, bol maydanoz, taze soğan ve nar tanelerinin ekşili zeytinyağlı sosla harmanlanması.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

10 - Fesleğenli mozzarella ve domates salatası (Caprese): Buzdolabından yeni çıkmış sulu domatesler, taze manda peyniri ve bolca fesleğen yağı.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

HARARETİNİZİ ANINDA KESECEK 10 BUZ GİBİ İÇECEK

11 - Ev yapımı çilekli hibiskus cold tea: Demlenip soğutulmuş hibiskus çayının taze çilek püresi ve bol buzla buluştuğu nefis renkli ferahlık.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

12 - Salatalıklı ve naneli detoks limonatası: Klasik limonatanın içine blenderdan geçirilmiş salatalık ve taze nane eklenerek yapılan Akdeniz usulü içecek.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

13 - Reyhan şerbeti (Buzlu): Taze reyhan yapraklarının limon tuzuyla demlenmesiyle yapılan, buzdolabında buz kestirilmiş geleneksel lezzet.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

14 - Karpuzlu ve fesleğenli frozen: Çekirdeksiz karpuz dilimlerinin bol buz ve birkaç yaprak fesleğenle blenderda pürüzsüzleşene kadar çekilmesi.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

15 - Soğuk filtre kahve (Cold Brew): 12 saat soğuk suda demlenmiş, asiditesi düşük ve harareti anında alan buzlu kahve keyfi.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

16 - Zencefilli ve limonlu buzlu yeşil çay: Demlenen yeşil çayın taze zencefil dilimleri, limon ve bol küp buzla serinletici bir enerji içeceğine dönüşmesi.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

17- Kavunlu ve sütlü smoothie: Tatlı yaz kavununun soğuk süt ve buz küpleriyle blenderda köpürtülerek hazırlanan tatlı krizini önleyen tarifi.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

18 - Şeftalili soğuk çay (Peach Ice Tea): Gerçek şeftali püresiyle tatlandırılmış, buzlu siyah çay klasiği.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

19- Ananaslı ve hindistan cevizli serinlik: Ananas suyu ve Hindistan cevizi sütünün kırık buzlarla shakerda sallanarak hazırlandığı tropikal kaçamak.

Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

20 - Naneli ayran soda (Buzlu): Yoğurt, soda, tuz ve kuru nanenin bol buzla çalkalanarak yapıldığı, tansiyonu dengeleyen mineral deposu.

Not: Editörün tavsiyesi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör