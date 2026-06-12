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Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?
Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?
Yaz sıcaklarının tüm şiddetiyle bastırdığı şu günlerde mutfakta ocak yakmak tam bir işkenceye dönüşürken, ağır yemekler de iştahımızı tamamen kapatıyor. Vücut ısınızı anında düşürecek, sindirim sisteminizi yormayacak ve en önemlisi hazırlaması sadece birkaç dakika sürecek 10 serinletici salata ve 10 buz gibi içecekten oluşan dev listeyi bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:51