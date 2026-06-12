Sıcaktan bunalıp ne yiyeceğini bilemeyenler için buz gibi fikirler: Bu tarifleri denediniz mi?

Yüksek nem ve kavurucu sıcaklar karşısında vücudumuz sürekli sıvı ve mineral kaybeder. Bu dönemde hem sıvı ihtiyacını karşılamak hem de enerjik kalmak için mutfakta devrim yaratacak, adeta klima etkisi yapacak alternatiflere yönelmek gerekiyor.

İşte sıcaktan bunalanların imdadına yetişecek, birbirinden ferah ve yapımı son derece kolay 20 buz gibi tarif!