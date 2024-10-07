Son dakika Sıla bebek öldü mü? Acı haber geldi! Sıla Bebek olayında son durum ne, sağlık durumu nasıl?

Sıla bebek olayı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Tekirdağ'da istismara uğraya bebekten acı haber geldi. 29 gündür yaşam savaşı veren Sıla Y.'nin sağlık durumu hakkında teyzesi bilgi verdi. Son açıklamalardan sonra olayla ilgili detayları öğrenmek isteyenler tarafından araştırmaları hız kazandı. Tüm Türkiye'de büyük yankı uyandıran olayda anne ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturmayla ilgili birçok yeni bilgi ortaya çıktı. Peki, Sıla bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…