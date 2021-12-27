Sipariş götüren kadın kuryeye kabusu yaşatmışlardı! O anların görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç olay Kocaeli'nin Darıca İlçesinde yaşandı. Sipariş götüren 22 yaşındaki Elvin Danışmaz trafik magandaları tarafından korkunç bir saldırıya uğramıştı. Genç kadın dehşeti yaşadığı anları, "'Vurmayın' diye bağırdım. 'Kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler" şeklinde anlatmıştı. Magandaların genç kadına saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı. İşte o dehşet veren görüntüler…
Darıca ilçesinde motosikletle kuryelik yapan Elvin Danışmaz'ı (22) perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobil sıkıştırdı.
Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü, iddiaya göre bir anda genç kadına saldırmaya başladı.
GENÇ KURYE DEHŞETİ YAŞADI
Neye uğradığını anlayamayıp kendisini yerde bulan genç kuryeye araçtan inen bir şahıs daha vurmaya başladı. Kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu.
Çevredekilerin yardıma gelmesinin ardından şüpheliler araçlarına binerek kaçtı.
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.