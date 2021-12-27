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Sipariş götüren kadın kuryeye kabusu yaşatmışlardı! O anların görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç olay Kocaeli'nin Darıca İlçesinde yaşandı. Sipariş götüren 22 yaşındaki Elvin Danışmaz trafik magandaları tarafından korkunç bir saldırıya uğramıştı. Genç kadın dehşeti yaşadığı anları, "'Vurmayın' diye bağırdım. 'Kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler" şeklinde anlatmıştı. Magandaların genç kadına saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı. İşte o dehşet veren görüntüler…

Giriş Tarihi: 27.12.2021 22:18 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 22:44 PAYLAŞ