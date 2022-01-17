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Şişe kapağı sandı, binlerce yıllık tarih buldu!

Almanya'da bir tarlada kazı yapan arkeolog, 2 bin yıldan bile eski olan ve halk arasında uğurluğu olduğuna inanılan 'gökkuşağı sikkeleri' buldu. Başta bunun bir şişe kapağı olduğunu düşünen arkeolog, "Bu buluş resmen olağanüstü ve insan hayatında ancak bir kere yaşayabilir" sözlerine yer verdi. Sikkelerin oradaki varlığı ise tarihte bilinenleri değiştiriyor. Ayrıca sikkelerin halk arasında bir efsanevi hikayesi de var. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 16:51
Şişe kapağı sandı, binlerce yıllık tarih buldu!

Almanya'nın kuzeydoğusundaki Brandenburg eyaletinde çok değerli olduğu anlaşılan eski bir Kelt hazinesi keşfedildi. Brandenburg Kültür Bakanı Manja Schüle, hazinede 41 altın sikke bulunduğunu açıkladı. Sikkeler 2 bin yıldan bile eski olduğu ifade edildi.

Şişe kapağı sandı, binlerce yıllık tarih buldu!

Keşif, şehirdeki bir çiftçinin arazisinden çıkarıldı. Araştırmacılar ilk altına rastaldıklarında bir içki şişesi kağı olduğunu düşündüler. Ancak biraz dikkatli bakınca sikkeleri gün yüzüne çıkarmayı başardılar. Şişe kapağı sandığı sikkeyi ilk bulan arkeolog Wofgang Herkt konuyla ilgili, "Bu muhtemelen hayatta yalnızca bir kere yapılabilecek olağanüstü bir keşif" sözlerine yer verdi.

Şişe kapağı sandı, binlerce yıllık tarih buldu!

Bu keşif, Keltlere ait olduğuna inanılan ilk altın hazinesi olmak özelliğini taşıyor. Ancak bu sikkeler, düz değil. Sikkeler bir kupayı andıracak şekilde içe doğru kıvrılmış durumda.

Şişe kapağı sandı, binlerce yıllık tarih buldu!

Bu sikkelere 'gökkuşağı kapları' ismi verilen 'regenbogenschüsselchen' deniyor. Sikkelerin bu şekilde üretilmesi ise bir efsaneye dayanıyor. O dönemdeki yaygın inanışa göre, gökkuşağının kolları yeryüzüne değdiğinde böyle altınlar bulunuyordu.

Şişe kapağı sandı, binlerce yıllık tarih buldu!

Sikkeler yalnızca değerli maden değil, halk arasında 'uğurlu tılsımlar' olarak da biliniyor. Uzmanlar, madeni paraları diğer gökkuşağı sikkeleri ile karşılaştırdı. Bulgulara göre yeni sikkelerin üretim tarihi M.Ö. 30-125 arasında.

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