Şişe kapağı sandı, binlerce yıllık tarih buldu!

Almanya'nın kuzeydoğusundaki Brandenburg eyaletinde çok değerli olduğu anlaşılan eski bir Kelt hazinesi keşfedildi. Brandenburg Kültür Bakanı Manja Schüle, hazinede 41 altın sikke bulunduğunu açıkladı. Sikkeler 2 bin yıldan bile eski olduğu ifade edildi.

Keşif, şehirdeki bir çiftçinin arazisinden çıkarıldı. Araştırmacılar ilk altına rastaldıklarında bir içki şişesi kağı olduğunu düşündüler. Ancak biraz dikkatli bakınca sikkeleri gün yüzüne çıkarmayı başardılar. Şişe kapağı sandığı sikkeyi ilk bulan arkeolog Wofgang Herkt konuyla ilgili, "Bu muhtemelen hayatta yalnızca bir kere yapılabilecek olağanüstü bir keşif" sözlerine yer verdi.

Bu keşif, Keltlere ait olduğuna inanılan ilk altın hazinesi olmak özelliğini taşıyor. Ancak bu sikkeler, düz değil. Sikkeler bir kupayı andıracak şekilde içe doğru kıvrılmış durumda.

Bu sikkelere 'gökkuşağı kapları' ismi verilen 'regenbogenschüsselchen' deniyor. Sikkelerin bu şekilde üretilmesi ise bir efsaneye dayanıyor. O dönemdeki yaygın inanışa göre, gökkuşağının kolları yeryüzüne değdiğinde böyle altınlar bulunuyordu.