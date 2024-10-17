Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti bağırsağından hamam böceği çıktı! Doktorlar bile şokta: "Hala canlıydı..."

Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki bir hastanenin doktorları, mide ağrısı ve hazımsızlık şikayetiyle gelen bir hastanın ince bağırsağında 3 santimetrelik canlı bir hamam böceği bulunca şoke oldular.