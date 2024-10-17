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Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti bağırsağından hamam böceği çıktı! Doktorlar bile şokta: "Hala canlıydı..."

Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki bir hastanenin doktorları, mide ağrısı ve hazımsızlık şikayetiyle gelen bir hastanın ince bağırsağında 3 santimetrelik canlı bir hamam böceği bulunca şoke oldular.

Giriş Tarihi: 17.10.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:47
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti bağırsağından hamam böceği çıktı! Doktorlar bile şokta: Hala canlıydı...

23 yaşında bir adam, yaklaşık üç gündür yaşadığı mide sorunlarıyla ilgili şikayette bulunmak için yakın zamanda hastaneye gitti.

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti bağırsağından hamam böceği çıktı! Doktorlar bile şokta: Hala canlıydı...

Şiddetli karın ağrısından ve sık sık şişkinliğe neden olan yiyecekleri sindirmede zorluktan şikayet ediyordu.

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti bağırsağından hamam böceği çıktı! Doktorlar bile şokta: Hala canlıydı...

Birkaç gün önce bir gece pazarında sokak yemeği tükettiğini söylemesi üzerine doktorlar bunun sağlık sorunlarının nedeni olduğundan şüphelendi.

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti bağırsağından hamam böceği çıktı! Doktorlar bile şokta: Hala canlıydı...

Doktorlar, adamın semptomlarının nedenini keşfetmek için gastrointestinal sistemin üst kısmını inceleyen bir prosedür olan Üst Gastrointestinal (GI) Endoskopi yapmanın en iyi yöntem olduğuna karar verdiler.

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti bağırsağından hamam böceği çıktı! Doktorlar bile şokta: Hala canlıydı...

Kesinlikle beklemedikleri şey ise adamın ince bağırsağında canlı bir hamam böceğiydi.

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