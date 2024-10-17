Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti bağırsağından hamam böceği çıktı! Doktorlar bile şokta: "Hala canlıydı..."

23 yaşında bir adam, yaklaşık üç gündür yaşadığı mide sorunlarıyla ilgili şikayette bulunmak için yakın zamanda hastaneye gitti. Şiddetli karın ağrısından ve sık sık şişkinliğe neden olan yiyecekleri sindirmede zorluktan şikayet ediyordu. Birkaç gün önce bir gece pazarında sokak yemeği tükettiğini söylemesi üzerine doktorlar bunun sağlık sorunlarının nedeni olduğundan şüphelendi. Doktorlar, adamın semptomlarının nedenini keşfetmek için gastrointestinal sistemin üst kısmını inceleyen bir prosedür olan Üst Gastrointestinal (GI) Endoskopi yapmanın en iyi yöntem olduğuna karar verdiler. Kesinlikle beklemedikleri şey ise adamın ince bağırsağında canlı bir hamam böceğiydi. 'Hasta son iki-üç gündür yemek yedikten sonra hazımsızlık ve şişkinlik çekiyordu. Rutin kontroller sırasında tesadüfen hamamböceğini gördük' dedi Dr. Shubham Vatsya. 'Hatta hamamböceğinin nasıl sağlam kalmayı başardığına biz bile şaşırdık.' Hastanın vücudunda canlı böcek tespit edildikten sonra doktor ekibi, iki kanallı bir endoskop kullanarak onu çıkarmaya karar verdi; biri hava ve su infüzyonu, diğeri hava emme için kullanıldı. Dr. Vatsya, 'Kapsamdaki emme düğmesini etkinleştirdik, hamamböceğini emme kanalına etkili bir şekilde çektik, böylece vücuttan çıkarıldı ve adamın hayatı kurtarıldı' dedi ve böceğin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çıkarılmaması durumunda bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini sözlerine ekledi. Hintli gastroenterolog, 3 santimlik hamamböceğinin hastanın bağırsaklarına nasıl girdiği sorusuna gelince, bunun adamın uyurken boğazından aşağı sürünerek girmiş olabileceğini veya adamın gece pazarında yedikleriyle birlikte yanlışlıkla yutmuş olabileceğini ileri sürdü.