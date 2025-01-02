Şişli’de filmleri aratmayan hırsızlık kamerada: Para dolu zarfları teker teker çaldı! İşte o anlar

"PARAYI ALDI VE ARKA CEBİNE KOYDU"



Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Saadettin Arslan, "Geçen gün bu arkadaş bana paça yaptırmaya geldi. Oradan buradan konuştu, buraya gözetlemeye geldi, paçasını yaptım ve gitti. İki gün sonra bu bir daha geldi. 'Bir ablam var, müşterim var, iyidir, güzeldir' diye. Sonra hırsızlık yaptı ama hiç haberim yok. Ben de burada çalışıyordum, prova yaparken paramı aldı gitti. Prova yapıyorum o sırada göremiyorum.