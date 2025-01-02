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Şişli'de filmleri aratmayan hırsızlık kamerada: Para dolu zarfları teker teker çaldı! İşte o anlar
Şişli'de filmleri aratmayan hırsızlık kamerada: Para dolu zarfları teker teker çaldı! İşte o anlar
Şişli'de bir terziye müşteri gibi giren adam, pantolon paçasını yaptırdıktan 2 gün sonra yeniden geldiği dükkandaki 48 bin lirayı çaldı. 40 dakika boyunca çeşitli bahaneler sunarak dükkanda bekleyen şüpheli, askıdaki çantada para bulunan zarfları teker teker alarak arka cebine koydu. Hırsız daha sonra geleceğini söyleyerek oradan ayrılırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:40