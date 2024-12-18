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Şişli'de kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"

Şişli'de bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak düştü. Bina görevlisi İbrahim Erdem ise saniyelerle ölümden kurtuldu. Erdem, "Orada duruyorduk, biz oradan ayrıldık saniyeler sonra arkamızdan ses duyduk. Baktık ki beton parçaları düşmüş" dedi. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 12:09
Şişli’de kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! Az kalsın öbür tarafa gidiyordum

Olay, dün saat 11.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak aşağıya düştü. Çevredeki esnaf sesler üzerine dükkanlarından dışarı çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kapıda bekleyen bina görevlisi İbrahim Erdem de olaydan saniyelerle kurtuldu.

Şişli’de kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! Az kalsın öbür tarafa gidiyordum

Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla binada tehlike oluşturan parçaları aşağıya dökerek dış cepheyi temizledi.

Şişli'de bina görevlisi kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada | Video

Şişli’de kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! Az kalsın öbür tarafa gidiyordum

'AZ KALSIN ÖBÜR TARAFA GİDİYORDUM'

Olayla ilgili konuşan İbrahim Erdem, "Orada duruyorduk, biz oradan ayrıldık saniyeler sonra arkamızdan bir ses duyduk. Baktık ki beton parçaları düşmüş. Oradaydım, gitmeseydim Allah bilir gitmiştim.

Şişli’de kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! Az kalsın öbür tarafa gidiyordum

Vatandaşlar yoldan geçiyorlardı. Belediye ekibi de hemen gelip müdahale etti. Bantla orayı çevirdiler, sonra itfaiye geldi. Sonra müdahale ettiler, Allahtan kimseye bir şey olmadı.

Şişli’de kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! Az kalsın öbür tarafa gidiyordum

Tahmin ediyorum ki bina 1980'lerden kalma. Daha önce de sokağın içinde oldu. Az kalsın öbür tarafa gidiyordum" dedi.

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