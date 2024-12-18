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Şişli'de kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
Şişli'de kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
Şişli'de bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak düştü. Bina görevlisi İbrahim Erdem ise saniyelerle ölümden kurtuldu. Erdem, "Orada duruyorduk, biz oradan ayrıldık saniyeler sonra arkamızdan ses duyduk. Baktık ki beton parçaları düşmüş" dedi. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 12:09