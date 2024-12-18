Şişli'de kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"

Olay, dün saat 11.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir iş hanının dış cephesindeki beton parçaları koparak aşağıya düştü. Çevredeki esnaf sesler üzerine dükkanlarından dışarı çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kapıda bekleyen bina görevlisi İbrahim Erdem de olaydan saniyelerle kurtuldu.