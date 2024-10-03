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SİYAH KALP 4. BÖLÜM İZLE | 3 Ekim Perşembe Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz HD izle

Siyah Kalp dizisi, Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle Perşembe akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu ve Emrah Ağuş'un oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı "Siyah Kalp" dizisi ilgiyle takip ediliyor. Diziyi severek izleyen seyirciler 4. bölüm izle linkini araştırıyor. İşte, 3 Ekim Perşembe Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz HD izle…

Giriş Tarihi: 03.10.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 18:43
SİYAH KALP 4. BÖLÜM İZLE | 3 Ekim Perşembe Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz HD izle

Show TV'nin popüler dizisi Siyah Kalp, ilk bölümünden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın başrolünde yer aldığı dizi, yeni bölümü heyecan verici bir şekilde geçtiğimiz hafta ekranlara geldi.Yeni sezona iddialı bir giriş yapan yapımda, bu hafta neler yaşanacak merak konusu. İşte, 3 Ekim Show TV Siyah Kalp yeni bölümü kesintisiz izleme ekranı haberin devamında…

SİYAH KALP 4. BÖLÜM İZLE | 3 Ekim Perşembe Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz HD izle

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM İZLE

Siyah Kalp yeni bölümü ile 3 Ekim Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/

SİYAH KALP 4. BÖLÜM İZLE | 3 Ekim Perşembe Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz HD izle

SİYAH KALP GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Bağ evinde başlayan yangınla Sumru, Melek ve Nihayet alevlerin arasında kalırlar. Nuh gözünü karartıp yangının içine dalar. Bu yangın Nuh'u kendi içindeki intikam ateşi ve merhameti arasında ikilemde bırakır.

SİYAH KALP 4. BÖLÜM İZLE | 3 Ekim Perşembe Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz HD izle

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP 4. BÖLÜM İZLE | 3 Ekim Perşembe Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz HD izle

SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Ece Uslu-Sumru
Burak Sergen-Samet
Aras Aydın-Nuh
Hafsanur Sancaktutan-Melek
Leyla Tanlar-Sevilay
Burak Tozkoparan-Cihan
Işıl Yücesoy-Nihayet
Ferda Işıl-Sakine
Esra Dermancıoğlu-Hikmet
İlker Aksum-Tahsin
Genco Özak-Esat
Bülent Polat-Bünyamin
Ayşe Tunaboylu-Enise
Gözde Çığacı-Canan
Derin İnce-Harika
Deniz Karabaş-Esma

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