Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Siyah Kalp yeni bölümde haftaya neler olacak?

SİYAH KALP GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Bağ evinde başlayan yangınla Sumru, Melek ve Nihayet alevlerin arasında kalırlar. Nuh gözünü karartıp yangının içine dalar. Bu yangın Nuh'u kendi içindeki intikam ateşi ve merhameti arasında ikilemde bırakır. Birbirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Melek ve Nuh büyük bir korku ile sınanırlar..

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