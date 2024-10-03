Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Siyah Kalp yeni bölümde haftaya neler olacak?
Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp 5. bölümüyle bu akşam 20:00'da ekranlara geldi. Yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu ve Emrah Ağuş'un oturduğu yapım dizinin sıkı takipçileri tarafından ilgiyle seyredildi. Peki, Show TV Siyah Kalp dizisinin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 03.10.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:37