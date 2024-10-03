Trend Galeri Trend Yaşam

Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Siyah Kalp yeni bölümde haftaya neler olacak?

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp 5. bölümüyle bu akşam 20:00'da ekranlara geldi. Yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu ve Emrah Ağuş'un oturduğu yapım dizinin sıkı takipçileri tarafından ilgiyle seyredildi. Peki, Show TV Siyah Kalp dizisinin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 03.10.2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:37
Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Siyah Kalp yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı gündeme geldi. kendilerini genç yaşta terk edip varlıklı bir iş adamıyla evlenen anneleri Sumru'nun izinden Kapadokya'ya gelen ikiz kardeşler Nuh ve Melek'in dramatik hikayesini konu ediniyor. Bu akşam yayınlanan 4. bölümüyle beğenileri toplayan Siyah Kalp dizisinin 5. bölüm tanıtımıyla ilgili ayrıntılar haberin devamında…

Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Siyah Kalp yeni bölümde haftaya neler olacak?

SİYAH KALP 5. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV ekranlarının beğenilen dizisi Siyah Kalp yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Siyah Kalp yeni bölümde haftaya neler olacak?

SİYAH KALP GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Bağ evinde başlayan yangınla Sumru, Melek ve Nihayet alevlerin arasında kalırlar. Nuh gözünü karartıp yangının içine dalar. Bu yangın Nuh'u kendi içindeki intikam ateşi ve merhameti arasında ikilemde bırakır. Birbirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Melek ve Nuh büyük bir korku ile sınanırlar..

.

Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Siyah Kalp yeni bölümde haftaya neler olacak?

SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Ece Uslu-Sumru
Burak Sergen-Samet
Aras Aydın-Nuh
Hafsanur Sancaktutan-Melek
Leyla Tanlar-Sevilay
Burak Tozkoparan-Cihan
Işıl Yücesoy-Nihayet
Ferda Işıl-Sakine
Esra Dermancıoğlu-Hikmet
İlker Aksum-Tahsin
Genco Özak-Esat
Bülent Polat-Bünyamin
Ayşe Tunaboylu-Enise
Gözde Çığacı-Canan
Derin İnce-Harika
Deniz Karabaş-Esma

Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Siyah Kalp yeni bölümde haftaya neler olacak?
SON DAKİKA SON DAKİKA