ŞOK 9-15 EKİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU | North Face mont, PlayStation 5, Kütahya Porselen yemek takımı ŞOK marketlerde

ŞOK marketin bu haftaki indirimli aktüel ürün kataloğu internet sitesi üzerinden yayımlandı. Bu hafta Çarşamba gününden itibaren satışa sunulmak üzere birbirinden farklı her ihtiyaca ve bütçeye yönelik yüzlerce ürün raflardaki yerlerini aldı. ŞOK 9 -15 Ekim 2024 kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra beyaz eşya ev aletleri, kışlık dış giyim, nevresim takımları, mutfak eşyaları gibi yeni ürünler oldukça dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları ŞOK aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi haberin devamında…