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ŞOK 9-15 EKİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU | North Face mont, PlayStation 5, Kütahya Porselen yemek takımı ŞOK marketlerde

ŞOK marketin bu haftaki indirimli aktüel ürün kataloğu internet sitesi üzerinden yayımlandı. Bu hafta Çarşamba gününden itibaren satışa sunulmak üzere birbirinden farklı her ihtiyaca ve bütçeye yönelik yüzlerce ürün raflardaki yerlerini aldı. ŞOK 9 -15 Ekim 2024 kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra beyaz eşya ev aletleri, kışlık dış giyim, nevresim takımları, mutfak eşyaları gibi yeni ürünler oldukça dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları ŞOK aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi haberin devamında…

Giriş Tarihi: 09.10.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:49
ŞOK 9-15 EKİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU | North Face mont, PlayStation 5, Kütahya Porselen yemek takımı ŞOK marketlerde

Eylül ayının ilk ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta PlayStation 5 ve North Face dış giyim ürünleri müşterilerin beğenisine sunulurken vatandaşlar katalogda yer alan ürünleri öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, uygun fiyatlarla birbirinden cazip ürünler 9-15 Ekim ŞOK market aktüel kataloğunda…

ŞOK 9-15 EKİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU | North Face mont, PlayStation 5, Kütahya Porselen yemek takımı ŞOK marketlerde

9-15 EKİM ŞOK ÜRÜN KATALOĞU

Deniz Ranzalı 3 Kapaklı Genç Odası Takımı 12.499 TL

Deniz Ranzalı 4 Kapaklı Genç Odası Takımı 13.499 TL

Deniz 90x190 Karyola 2.999 TL

Deniz Karyola 3 Kapaklı Genç Odası Takımı 10.499 TL

Deniz Karyola 4 Kapaklı Genç Odası Takımı 11.499 TL

Deniz 90x190 Ranza 4.899 TL

Garaj Home Yıldız 4 Çekmeceli Şifonyer Beyaz 2.399 TL

Garaj Home Yıldız 3 Kapaklı Dolap Beyaz 3.599 TL

Garaj Home Defne Asansörlü Beşik 3.799 TL

ŞOK 9-15 EKİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU | North Face mont, PlayStation 5, Kütahya Porselen yemek takımı ŞOK marketlerde

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12/512 Yeşil 16.599 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram Mor/Yeşil 14.299 TL

Karcher Af 20 Hava Temizleme Makinesi 6.799 TL

PS5 Digital Edition Oyun Konsol+Dualsense Çift Kol 25.999 TL

Samsung RB50DG601ES9 508 Lt No Frost Buzdolabı 33.899 TL

Karcher VC 3 700 W Toz Torbasız Süpürge 6.599 TL

Samsung WW90CGC04DAEAH 9 Kg Çamaşır Makinesi Beyaz 17.499 TL

Altus Altus AL 333 B Çift Kapılı Buzdolabı 15.799 TL

Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge 29.999 TL

ŞOK 9-15 EKİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU | North Face mont, PlayStation 5, Kütahya Porselen yemek takımı ŞOK marketlerde

The North Face Circular Diablo Mont Erkek 9.999 TL

The North Face Hmlyn Insulated Mont Erkek 9.999 TL

The North Face Retro Nuptse Mont Erkek 14.999 TL

The North Face Bettaforca Lt Down Mont Erkek 11.999 TL

The North Face Bettaforca Down Mont Kadın 11.999 TL

The North Face Insulated Yağmurluk Kadın 7.999 TL

The North Face 96 Retro Nuptse Mont Kadın 14.999 TL

ŞOK 9-15 EKİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU | North Face mont, PlayStation 5, Kütahya Porselen yemek takımı ŞOK marketlerde

Kütahya Porselen Tekli Ekose Tabak Çeşitleri 49,95 TL,

Kütahya Porselen İnci Yemek Seti 999 TL,

Superia Çay Makinesi 1.499 TL,

Superia Doğrayıcı 899 TL,

1500 ml Cam Borosilikat Sürahi 299 TL,

250 ml Cam Borosilikat Kulplu / Kulpsuz Kupa 119 TL,

Dik Kenarlı Tabak 29,95 TL,

Dikdörtgen Kahvaltılık & Çerezlik 29,95 TL,

Kare Tatlı Kasesi 44,95 TL,

290 cc Su Bardağı 34,95 TL,

Cam Borosilikat Simli Kupa 149 TL,

6'lı Cam Pipet + Temizleme Fırçası 59,95 TL,

Mini Mutfak Çakmağı 29,95 TL,

Marginata 199 TL,

Şeflara Çiçeği 110 TL

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