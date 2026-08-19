Şok Aktüel 19-22 Ağustos Kataloğu: Okula Dönüş Fırsatları! Şok İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

Salamura Siyah Zeytin (500 g): 145 TL
Dana Kangal Sucuk (200 g): 359 TL
Piliç Jambon (2x60 g): 39,90 TL
Sürme Peynirli Zeytin Ezmeli Sürme (180 g): 44,90 TL
Ahit Ahududu Hibiskus İçecek (80 ml): 26,90 TL
Pilavlık Bulgur (1 kg): 49,90 TL
Karışık Meyve Aromalı / Akide Şekeri (100 g): 44,95 TL
Şekerli Vanilin (15'li): 29,90 TL
Tiryaki Çay (1000 g): 359 TL
Çıtır Kadayıf Tuzlu Karamel Dondurma (360 ml): 215 TL
Süt Mısır Çeşnili Pirinç Patlağı (68 g): 25 TL
Nohut Patlağı (102 g): 39,95 TL
Orman Meyveleri (350 g): 199 TL
Petitbeur Karamel/Çikolata Dondurma (3x276 ml): 209 TL
Hindistan Cevizli Çikolatalı Kek (45 g): 15 TL
Mini Çikolatalı Muffin Kek (135 g): 55 TL
Lokmalık Bisküvi (114 g): 25 TL
Mini Hindistan Cevizli / Bitter Çikolatalı Kek: 55 TL
Mini Kutu Kakaolu Bisküvi (510 g): 149 TL
Classic Dondurma Çeşitleri (850 ml): 229 TL
Marshmallow Kek (216 g / 192 g): 65 TL
Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi (138 g): 39,95 TL
Cips Çeşitleri 3'lü Paket: 129 TL
Antep Fıstıklı / Vanilyalı Gazoz (250 ml): 49,90 TL
Soğuk Çay Şeftali (2 L): 64,90 TL