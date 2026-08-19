Trend Galeri Trend Yaşam Şok Aktüel 19-22 Ağustos Kataloğu: Okula Dönüş Fırsatları! Şok İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

Şok Aktüel 19-22 Ağustos Kataloğu: Okula Dönüş Fırsatları! Şok İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

Şok 19 Ağustos ve 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK market haftanın fırsatları kapsamında mutfak gereçlerinden teknolojiye, ev tekstilinden kişisel bakıma kadar yüzlerce üründe büyük indirim sunarken okula dönüş fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Şok aktüel kataloğu indirimli fiyat listesini inceleyerek alışveriş listenizi çıkarabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 09:20
Şok Aktüel 19-22 Ağustos Kataloğu: Okula Dönüş Fırsatları! Şok İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

Ağustos ayının son haftasına girerken zincir marketlerin aktüel indirim adımları hız kesmeden sürüyor. Şok Market, 19-25 Ağustos tarihleri arasında geçerli yeni kampanya döneminde müşterilerine bütçe dostu seçenekler vadederken eylül ayının ortasına kadar sürecek okul malzemeleri sepetiyle de hazır olacak.

Şok Aktüel 19-22 Ağustos Kataloğu: Okula Dönüş Fırsatları! Şok İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

ŞOK AKTÜEL KATALOG - 19 AĞUSTOS VE 22 AĞUSTOS 2026

Pilli Diş Fırçası: 499 TL

Tüy Sarartıcı Krem Amonyaksız (70+35 ml): 99 TL

Kırmızı Meyveler/Men Sport Tüy Dökücü Jel (100 ml): 99 TL

Pirinç Özlü/C Vitamini/Matcha Kil Maskesi (30 ml): 69 TL

Hologramlı Anahtarlıklı Saç Fırçası: 129 TL

Toka Seti 3'lü: 69 TL

Toz Deterjan (10 kg): 449 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı (1755 ml): 199 TL

Buzdolabı/Mutfak Yüzey Kir & Küf Temizleyici (1000 ml): 129 TL

Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü (40x50 cm): 199 TL

Kakaolu Fındık Kreması (650 g): 185 TL

Gazlı İçecek Orijinal/Zero Sugar (6x450 ml): 190 TL

Meyve Suyu Şeftali/Karışık (6x200 ml): 80 TL

Atıştırmalık Bisküvi (154 g): 55 TL

Roll-On (50 ml) / Deodorant (150 ml): 129 TL

Şok Aktüel 19-22 Ağustos Kataloğu: Okula Dönüş Fırsatları! Şok İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

Salamura Siyah Zeytin (500 g): 145 TL

Dana Kangal Sucuk (200 g): 359 TL

Piliç Jambon (2x60 g): 39,90 TL

Sürme Peynirli Zeytin Ezmeli Sürme (180 g): 44,90 TL

Ahit Ahududu Hibiskus İçecek (80 ml): 26,90 TL

Pilavlık Bulgur (1 kg): 49,90 TL

Karışık Meyve Aromalı / Akide Şekeri (100 g): 44,95 TL

Şekerli Vanilin (15'li): 29,90 TL

Tiryaki Çay (1000 g): 359 TL

Çıtır Kadayıf Tuzlu Karamel Dondurma (360 ml): 215 TL

Süt Mısır Çeşnili Pirinç Patlağı (68 g): 25 TL

Nohut Patlağı (102 g): 39,95 TL

Orman Meyveleri (350 g): 199 TL

Petitbeur Karamel/Çikolata Dondurma (3x276 ml): 209 TL

Hindistan Cevizli Çikolatalı Kek (45 g): 15 TL

Mini Çikolatalı Muffin Kek (135 g): 55 TL

Lokmalık Bisküvi (114 g): 25 TL

Mini Hindistan Cevizli / Bitter Çikolatalı Kek: 55 TL

Mini Kutu Kakaolu Bisküvi (510 g): 149 TL

Classic Dondurma Çeşitleri (850 ml): 229 TL

Marshmallow Kek (216 g / 192 g): 65 TL

Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi (138 g): 39,95 TL

Cips Çeşitleri 3'lü Paket: 129 TL

Antep Fıstıklı / Vanilyalı Gazoz (250 ml): 49,90 TL

Soğuk Çay Şeftali (2 L): 64,90 TL

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Şok Aktüel 19-22 Ağustos Kataloğu: Okula Dönüş Fırsatları! Şok İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

ŞOK 22 AĞUSTOS OKULA DÖNÜŞ ÜRÜNLERİ

Mini Kurabiye Figürlü Silgi Seti: 24,95 TL

Figürlü Not Defteri (80 Yaprak): 79,95 TL

Pelüş Aksesuarlı Not Defteri (96 Yaprak): 99,95 TL

Figürlü Kalem Çantası: 199 TL

Top Figürlü Silgi 6'lı: 49,95 TL

Top Figürlü Kalemtıraş: 34,95 TL

Figürlü Silgili Kalemtıraş: 49,95 TL

Figürlü Silikon Jel Kalem: 59,95 TL

Aksesuarlı Pelüş Yumurtlayan Kalem: 79,95 TL

Kurdeleli Pelüş Defter (80 Yaprak): 219 TL

Pelüş Figürlü Fermuar Bölmeli Defter (64 Yaprak): 219 TL

Pelüş Figürlü Defter (80 Yaprak): 219 TL

Ponpon Aksesuarlı Pelüş Kalem Çantası: 199 TL

Meyve Desenli Silgi: 17,95 TL

Sürgülü Silgili Kalemtıraş: 29,95 TL

Figürlü Versatil Kalem (0.7 mm): 24,95 TL

Üçgen Versatil Kalem (0.7 mm): 29,95 TL

Degrade Versatil Kalem (0.7 mm): 39,95 TL

Arkadan Basmalı Figürlü Silgi: 29,95 TL

Eğlenceli Figürlü Silgili Kalemtıraş: 44,95 TL

Figürlü Versatil Kalem 2'li (0.7 mm): 99,95 TL

Eğlenceli Elektronik Kalemtıraş: 249 TL

Şok Aktüel 19-22 Ağustos Kataloğu: Okula Dönüş Fırsatları! Şok İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

Okul Sırt Çantası (Süngerli sırt panelli): 899 TL

Okul Sırt Çantası (2 Ana bölmeli, file yan cepli): 899 TL

Kalem Çantası: 199 TL

Kalemlikli Kırtasiye Seti 5 Parça: 199 TL

Kırtasiye Seti 4 Parça: 119 TL

Kırtasiye Seti 5 Parça: 199 TL

Çift Bölmeli Kalem Çantası: 199 TL

Kurşun Kalem Seti 5 Parça (3 Kurşun, 1 Kırmızı Kalem, 1 Silgi): 119 TL

Hologramlı Çıfçıtlı Dosya: 29,95 TL

Silgi & Kalemtıraş Seti: 79,95 TL

Versatil Kalem Seti 3 Parça: 89,95 TL

Çift Gözlü Kalem Çantası: 139 TL

Tek Gözlü Kalem Çantası: 69,95 TL

Casual Sırt Çantası: 599 TL

Sırt Çantası (İç gövde laptop bölmeli, 4 adet ön cep): 899 TL

Eğlenceli Kalem Çantası: 169 TL

Kendin Boya Sırt Çantası (5 Renkli Boyama Kalemi Hediye): 349 TL

Şok Aktüel 19-22 Ağustos Kataloğu: Okula Dönüş Fırsatları! Şok İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

A5 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter (Çizgili/Kareli): 11,95 TL

A5 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter (Çizgili/Kareli): 14,95 TL

A4 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter (Çizgili/Kareli): 23,95 TL

A4 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter (Çizgili/Kareli): 27,95 TL

A4 Dikişli 80 Yaprak PP Kapak Defter (Çizgili/Kareli): 34,95 TL

A4 30 Yaprak Karton Kapak Müzik Defteri: 17,95 TL

Spiralli 20 Yaprak Karton Kapaklı Resim Defteri (25x35 cm): 29,95 TL

A4 Spiralli 72 Yaprak PP Kapak Defter (Çizgili/Kareli): 36,95 TL

A4 Spiralli 96 Yaprak PP Kapak Defter (Çizgili/Kareli): 39,95 TL

A4 Spiralli 120 Yaprak PP Kapak Defter (Çizgili/Kareli): 59,95 TL

A4 Spiralli 120 Yaprak 3+1 PP Kapak Defter (Kareli/Çizgili): 79,95 TL

13x21 Dikişli 80 Yaprak Lastikli Sert Kapaklı Defter: 44,95 TL

12x17 Dikişli 80 Yaprak Suni Deri Bloknot: 79,95 TL

A6 Spiralli 50 Yaprak PP Kapak Not Defteri: 19,95 TL

17x24 Spiralli 100 Yaprak Sert Kapak Defter: 69,95 TL

30 Yaprak Resim Defteri (22,5x31 cm): 24,95 TL

A6 Spiralli 50 Yaprak Karton Kapak Defter: 24,95 TL

A6 Spiralli 48 Yaprak Karton Kapak Defter: 24,95 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör