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Şok Aktüel 19-22 Ağustos Kataloğu: Okula Dönüş Fırsatları! Şok İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

Şok 19 Ağustos ve 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK market haftanın fırsatları kapsamında mutfak gereçlerinden teknolojiye, ev tekstilinden kişisel bakıma kadar yüzlerce üründe büyük indirim sunarken okula dönüş fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Şok aktüel kataloğu indirimli fiyat listesini inceleyerek alışveriş listenizi çıkarabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 09:20