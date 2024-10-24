ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 22-29 EKİM SATIŞTA! New Balance ayakkabı, koşu bandı, beyaz eşya ev aletleri bu hafta ŞOK’ta

ŞOK marketin 23-29 Ekim aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Bu hafta Çarşamba gününden itibaren satışa sunulmak üzere her ihtiyaca ve bütçeye uygun birbirinden farklı yüzlerce ürün market raflarındaki yerini aldı. ŞOK 22-29 Ekim kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra masaj tabancası, pilates ürünleri, tava ve tencere çeşitleri, New Balance ayakkabı modelleri, beyaz eşya ev aletleri gibi ürünler dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları ŞOK aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi….