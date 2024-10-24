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ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 22-29 EKİM SATIŞTA! New Balance ayakkabı, koşu bandı, beyaz eşya ev aletleri bu hafta ŞOK’ta

ŞOK marketin 23-29 Ekim aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Bu hafta Çarşamba gününden itibaren satışa sunulmak üzere her ihtiyaca ve bütçeye uygun birbirinden farklı yüzlerce ürün market raflarındaki yerini aldı. ŞOK 22-29 Ekim kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra masaj tabancası, pilates ürünleri, tava ve tencere çeşitleri, New Balance ayakkabı modelleri, beyaz eşya ev aletleri gibi ürünler dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları ŞOK aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi….

Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:37
ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 22-29 EKİM SATIŞTA! New Balance ayakkabı, koşu bandı, beyaz eşya ev aletleri bu hafta ŞOK’ta

22-29 Ekim Şok aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Bu hafta çamaşır kurutma makinesi, koşu bandı müşterilerin beğenisine sunulurken vatandaşlar katalogda yer alan ürünleri öğrenmek için aktüel ürün kataloğunu mercek altına aldı. İşte, uygun fiyatlarla birbirinden cazip ürünler 22-29 Ekim ŞOK market aktüel kataloğunda…

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 22-29 EKİM SATIŞTA! New Balance ayakkabı, koşu bandı, beyaz eşya ev aletleri bu hafta ŞOK’ta

ŞOK AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 22-29 EKİM

NEW BALANCE 530 LIFESTYLE AYAKKABI GRİ 5.599 TL

NEW BALANCE 530 LIFESTYLE AYAKKABI YEŞİL 4.899 TL

NEW BALANCE 530 LIFESTYLE AYAKKABI KIRMIZI 5.199 TL

NEW BALANCE 530 LIFESTYLE AYAKKABI KOYU YEŞİL 5.199 TL

NEW BALANCE 530 LIFESTYLE AYAKKABI MAVİ 4.399 TL

NEW BALANCE 530 LIFESTYLE AYAKKABI PEMBE 4.399 TL

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 22-29 EKİM SATIŞTA! New Balance ayakkabı, koşu bandı, beyaz eşya ev aletleri bu hafta ŞOK’ta

Fox Fitness Target 90S Masajlı Koşu Bandı 12.890 TL

Fox Fitness Orbitrac 300 Bisiklet Eliptik 5.290 TL

Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu /Yürüyüş Bandı 10.890 TL

Slazenger Walk On Koşu Bandı 8.790 TL

Fox Fitness X2 Air Bike 6.890 TL

Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.890 TL

Fox Fitness R50 Kürek 4.890 TL

Fox Fitness F70 Mini Bike 1.290 TL

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 22-29 EKİM SATIŞTA! New Balance ayakkabı, koşu bandı, beyaz eşya ev aletleri bu hafta ŞOK’ta

Altus AL 2213 G 1800 W Tost Makinesi 1.599 TL

Altus ALSM 783 M 550 W 4 Bıçaklı Doğrayıcı Mor 1.299 TL

Mika A2000 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.999 TL

Mika W2500 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.399 TL

Altus AL43 FHD 6023 Full HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı LED TV 8.999 TL

Altus Al 808 Sm Banyo Tartısı 349 TL

Altus AL 81 YB Kurutma Makinesi 9.999 TL

Altus AL 5803 ML 800 Devir 5 Kg Beyaz Çamaşır Makinesi 8.999 TL

Hoover HF 3E9L0X2-17 5 Programlı Bulaşık Makinesi 11.299 TL

Hoover Hle C10dg-17 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.999 TL

Hoover HWP 49AMBCR/1-S 9 Kg Çamaşır Makinesi 16.499 TL

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 22-29 EKİM SATIŞTA! New Balance ayakkabı, koşu bandı, beyaz eşya ev aletleri bu hafta ŞOK’ta

Still Genç Odası 5'li Takım (Çalışma Masası+Gardırop+Karyola Başlık+Şifonyer+Kitaplık) 15.499 TL

Still Genç Odası 3lü Takım (Çalişma Masası+Gardırop+Karyola-Başlık) 11.699 TL

Arda Çalışma Masası 2.999 TL

Still Kitaplık 1.699 TL

Arda Genç Odası 5'li Takım (Çalışma Masası+Gardırop+Karyola Başlık+Şifonyer+Kitaplık) 19.999 TL

Arda Genç Odası Takımı 3'lü Set (Gardırop, Çalışma Masası, Karyola-Başlık) 14.499 TL

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