ŞOK AKTÜEL KIRTASİYE KATALOĞU YAYINDA ✏️🎒20 Ağustos-9 Eylül 2025 ŞOK aktüelde: okul çantası, defter, boya kalemleri,cetvel...

Her yıl okul dönemi yaklaşırken ŞOK, öğrenciler için defter, kalem, boya kalemi, silgi, kalemtıraş, cetvel seti ve okul çantası gibi kırtasiye ürünlerini aktüel kataloğuna ekliyor. ŞOK kırtasiye kataloğu 2025, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı. Bu katalogdaki ürünler arasında boya kalemleri, cetvel seti, flüt, sulu, kuru ve pastel boya çeşitleri de dikkat çekiyor Veliler ve öğrenciler, indirimli ürünleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ŞOK aktüel kırtasiye kataloğu yayımlandı mı ve bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte fırsatlar ve fiyat listesi

Giriş Tarihi: 22.08.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:35
Okullar açılmadan önce ŞOK Market, 2025 yılının ilk büyük kırtasiye kampanyasını başlattı. Bu haftanın aktüel ürünleri arasında defterden okul çantasına, kalemlikten masa lambasına, boya kalemlerinden flüte, cetvel setinden mataraya, silgi, kalemtıraş ve yazı tahtasından tahta kalemine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, bu hafta ŞOK kırtasiye kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte 20 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasındaki ŞOK aktüel kırtasiye ürünleri ve fiyat listesi

20 AĞUSTOS-9 EYLÜL 2025 ŞOK AKTÜEL KIRTASİYE KATALOĞU

