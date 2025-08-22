Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK AKTÜEL KIRTASİYE KATALOĞU YAYINDA ✏️🎒20 Ağustos-9 Eylül 2025 ŞOK aktüelde: okul çantası, defter, boya kalemleri,cetvel...

ŞOK AKTÜEL KIRTASİYE KATALOĞU YAYINDA ✏️🎒20 Ağustos-9 Eylül 2025 ŞOK aktüelde: okul çantası, defter, boya kalemleri,cetvel...

Her yıl okul dönemi yaklaşırken ŞOK, öğrenciler için defter, kalem, boya kalemi, silgi, kalemtıraş, cetvel seti ve okul çantası gibi kırtasiye ürünlerini aktüel kataloğuna ekliyor. ŞOK kırtasiye kataloğu 2025, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı. Bu katalogdaki ürünler arasında boya kalemleri, cetvel seti, flüt, sulu, kuru ve pastel boya çeşitleri de dikkat çekiyor Veliler ve öğrenciler, indirimli ürünleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ŞOK aktüel kırtasiye kataloğu yayımlandı mı ve bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte fırsatlar ve fiyat listesi