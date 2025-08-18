Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK aktüel ürünler kataloğu 20-26 Ağustos 2025: Bu hafta Şok aktüel indirimlerinde tereyağı, deterjan, çerez ve dondurma çeşitleri

ŞOK aktüel kataloğu 20-26 Ağustos raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Deterjandan süt ve süt ürünlerine, tereyağından çerez ve dondurma çeşitlerine kadar pek çok ürün haftanın Şok indirimleri arasında yerini aldı. Alışveriş listeleri çıkarılıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler ve fırsat dolu ürünler: