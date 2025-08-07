Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK FIRSATLAR BAŞLADI! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 6-12 Ağustos: Plaj havlusu, terlik, deterjanlar, kağıt havlu...

ŞOK market, 6-12 Ağustos tarihli yeni aktüel ürün kataloğuyla yine bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Yaz sezonuna özel hazırlanan bu haftaki ŞOK indirimlerinde; plaj havlusundan çantaya, terlikten mindere kadar pek çok yazlık ürün avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Elektrikli ev aletleri kategorisinde de dikkat çeken kampanyalar mevcut. Ayrıca sıvı deterjan, yüzey temizleyici, kağıt havlu ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünleri de ŞOK fiyatlarla satışta.İşte 6-12 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...