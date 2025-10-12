Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim'e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim'e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 14 Ekim'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında birçok ürün, indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Elektrikli ısıtıcılar, termal kıyafetler, vakumlama makinesi, çift taraflı balık tavası, olta takımları, farklı modellerde saatler, bavullar, şemsiyeler ve çeşitli küçük ev aletleri (kahve makinesi, meyve sıkacağı, çay makinesi) katalogda yer alıyor. Bunun yanı sıra temel gıda ve temizlik ürünlerinde de çeşitli indirimler uygulanıyor.İşte 14 Ekim tarihine kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler listesi ve fiyat detayları…

Giriş Tarihi: 12.10.2025 19:22 Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 19:24
ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim’e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK Market, Ekim ayının ilk haftalarına özel güncel aktüel ürünler broşürünü yayımladı. 14 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek kampanyada; elektrikli ev aletleri, tekstil ürünleri ve temizlik malzemeleri indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte ŞOK aktüel ürün listesi ve indirimler...

ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim’e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK AKTÜEL 14 EKİM'E KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER

ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim’e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK AKTÜEL 14 EKİM'E KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER

ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim’e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK AKTÜEL 14 EKİM'E KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER

ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim’e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK AKTÜEL 14 EKİM'E KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER

ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim’e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK AKTÜEL 14 EKİM'E KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER

ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim’e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK AKTÜEL 14 EKİM'E KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER

ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim’e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK AKTÜEL 14 EKİM'E KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER

ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim’e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK AKTÜEL 14 EKİM'E KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER

ŞOK İNDİRİMLER: ŞOK aktüel kataloğu 14 Ekim’e kadar hangi ürünler indirimde? Vakumlama makinesi, saatler, balık tavası...

ŞOK AKTÜEL 14 EKİM'E KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER