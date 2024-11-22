SON DAKİKA | 18 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Çocukları şimdi kayıp mezarını arıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2006 yılında kaybolan Ayhan Ağgedik'in (36), 18 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturmada öldürüldüğü ortaya çıktı. 2013 yılında boş arazide gömülü bulunarak belediye tarafından defnedilen cesedin Ayhan Ağgedik'e ait olduğu belirlendi. Belediyeye başvuran Ağgedik'in çocukları mezar yerinin gösterilmesini talep etti ancak 'Defin işlemiyle ilgili herhangi bir sonuca ulaşılamamıştır' yanıtını aldı. Çocuklarının şikayeti üzerine başsavcılık, Ağgedik'in kayıp mezar yerinin bulunması için soruşturma açtı.