SON DAKİKA | 18 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Çocukları şimdi kayıp mezarını arıyor

BAŞSAVCILIK KAYIP CENAZE İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yeniden başlatılan soruşturma sonunda 2013 yılında bulunan kemiklerin Ayhan Ağgedik'e ait olduğunun ortaya çıkması üzerine çocukları Manavgat Belediyesi'ne başvurarak mezar yerinin kendilerine bildirilmesini istedi. Belediyeden verilen yanıtta ise kimsesiz cenaze olarak defnedilen Ayhan Ağgedik'in mezar yerinin belirlenemediği kaydedildi. Belediyeden gelen yanıtın ardından Ayhan Ağgedik'in yakınları, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorumlular hakkında 'Görevi ihmal' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığının ayrıca başlattığı soruşturma kapsamında, Manavgat Belediyesi'ne yazı yazılarak Ayhan Ağgedik'e ait 29 parça kemiğin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından belediyeye teslim edildiği hatırlatılarak, mezar yerine ait bilgi talep edildi. Geçen mart ayında dönemin Belediye Başkanı Şükrü Sözen imzasıyla başsavcılığa gönderilen yanıtta 'İlgili yazıya istinaden belediyemizce yapılan inceleme neticesinde defin işlemiyle ilgili herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. Araştırmalarımız devam etmektedir' denildi.

29 KEMİK PARÇASI, MONT, TESBİH VE AYAKKABILARI BULUNDU

Ailenin avukatı Ayşe Paytar, Ayhan Ağgedik'in 2006 yılında eski kayınpederinin azmettirmesi sonucu 4- 5 kişinin fikir ve eylem birliği sonucu hunharca öldürüldüğünü belirterek, cinayetin aile için çok acı, elem ve ızdırap verici bir durum olduğunu, ardından yaşanılanların ise bir devlet kurumunun işleyişinin vahametini ortaya koyduğunu söyledi. Olayın 2006 yılında cenazenin bulunmaması sebebiyle kayıp şahıs dosyası olarak tutulduğunu anlatan Avukat Ayşe Paytar, "2013 Ağustos ayında Aksaz Mahallesi Bizimköy Tatil Sitesi yakınlarında bir çoban, ağacın dibindeki cesedin parçalarını bulmuş. O cesede ait olduğu değerlendirilen 29 kemik parçasıyla beraber mont, tesbih ve ayakkabıları Adli Tıp Kurumu'na verilmiş. Yapılan işlemlerin ardından 2 Aralık 2013'te kimsesizler mezarlığına gömülmek üzere Manavgat Belediyesi'ne cenazenin defini için teslim edilmiş" dedi. Cenazenin Manavgat Belediyesi'nce teslim alındığına dair belgeler olduğunu dile getiren Avukat Paytar, "2024 yılındayız ama cenazenin nereye gömüldüğü bilinmiyor. Ayhan Ağgedik'in şu an bir mezar yeri yok" diye konuştu.