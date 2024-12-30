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SON DAKİKA | 2025 Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte konuşulan rakamlar
SON DAKİKA | 2025 Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte konuşulan rakamlar
Son dakika haberi: SSK, BAĞKUR ve memur emeklileri ile 2024-2025 emekli maaş farkından etkilenmek isteyenler için kritik haftaya girildi. SSK, BAĞKUR ile memur ve memur emeklileri için 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile 2024 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranı netlik kazanacak. Bu oranın yüzde 16-18 oranında olması bekleniyor. İşte kulislerde dönen memur ve emeklinin maaş zam oranları...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 06:38