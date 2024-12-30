SON DAKİKA | 2025 Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte konuşulan rakamlar

Memur ve memur emeklisinin aylıklarına yansıyacak fark ise yüzde 6.24 olarak şekillenecek. Eğer enflasyon yüzde 2,5 olarak gelirse bu kez 6 aylık enflasyon yüzde 17.43'e, enflasyon farkı da yüzde 6.76'ya yükselmiş olacak.



