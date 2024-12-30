Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | 2025 Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte konuşulan rakamlar

SON DAKİKA | 2025 Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte konuşulan rakamlar

Son dakika haberi: SSK, BAĞKUR ve memur emeklileri ile 2024-2025 emekli maaş farkından etkilenmek isteyenler için kritik haftaya girildi. SSK, BAĞKUR ile memur ve memur emeklileri için 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile 2024 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranı netlik kazanacak. Bu oranın yüzde 16-18 oranında olması bekleniyor. İşte kulislerde dönen memur ve emeklinin maaş zam oranları...

ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 06:38
SON DAKİKA | 2025 Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte konuşulan rakamlar

Son dakika haberi: Milyonlarca SSK, BAĞKUR ve memur emeklisinin gözü yeni yılda 3 Ocakta açıklanacak enflasyon oranında. TÜİK'in açıklayacağı verilerle birlikte SGK ve BAĞKUR emeklileri ile memur ve memur emeklileri tabi oldukları mevzuatı göz önünde bulundurarak olası hesaplamaları şimdiden yapıyor.

SON DAKİKA | 2025 Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte konuşulan rakamlar

Aylık TÜFE temmuz ayında 3,23, ağustos ayında 2,7 Eylül ayında 2,97, Ekim ayında 2,88 kasım ayında ise 2,24 olarak açıklandı. İlk beş aylık enflasyon hesabına göre SSK ve BAĞKUR emeklisine yansıyacak zam oranı yüzde 14.57 oldu.

SON DAKİKA | 2025 Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte konuşulan rakamlar

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 6'lık toplu sözleşmeden kaynaklanan zamla birlikte kümülatif olarak yüzde 10.41 oranında gerçekleşti.

SON DAKİKA | 2025 Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte konuşulan rakamlar

MB'NİN HESABI

Merkez Bankası'nın son anketinde kilit ay olan Aralık enflasyonunun 1.72 olacağı beklentisi öne çıktı. MB'nin çalışmasında SGK ve BAĞKUR'luları ilgilendiren altı aylık enflasyon oranı yüzde 16.54 olarak gerçekleşmiş olacak. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2 oranında gelmesi halinde 2024 yılının son altı aylık enflasyonu yüzde 16.86'ya ulaşacak.

SON DAKİKA | 2025 Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte konuşulan rakamlar

Memur ve memur emeklisinin aylıklarına yansıyacak fark ise yüzde 6.24 olarak şekillenecek. Eğer enflasyon yüzde 2,5 olarak gelirse bu kez 6 aylık enflasyon yüzde 17.43'e, enflasyon farkı da yüzde 6.76'ya yükselmiş olacak.

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