Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA | 2025'te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette geri sayım başladı: İşte olası senaryolar...

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 asgari ücret zammında son viraja girildi. Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını aralık ayında gerçekleştirecek. Son açıklanan enflasyon verileri sonrası 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. İşte 2025 asgari ücret zammında olası senaryolar...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 06:44
SON DAKİKA | 2025’te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette geri sayım başladı: İşte olası senaryolar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri aralık ayında toplantılara başlayacak.

SON DAKİKA | 2025’te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette geri sayım başladı: İşte olası senaryolar...

Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

SON DAKİKA | 2025’te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette geri sayım başladı: İşte olası senaryolar...

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı ise tartışılan başlıklardan biri.

SON DAKİKA | 2025’te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette geri sayım başladı: İşte olası senaryolar...

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor.

SON DAKİKA | 2025’te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette geri sayım başladı: İşte olası senaryolar...

Asgari ücrette pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA