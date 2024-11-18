SON DAKİKA | 2025'te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette geri sayım başladı: İşte olası senaryolar...
Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 asgari ücret zammında son viraja girildi. Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını aralık ayında gerçekleştirecek. Son açıklanan enflasyon verileri sonrası 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. İşte 2025 asgari ücret zammında olası senaryolar...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 06:44