SON DAKİKA: 34 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller!

SAMSUN'DA İL GENELİNDE KAR TATİLİ ERZURUM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ SİVAS'TA İL GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ ADANA'DA 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ NİĞDE'DE İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ KAYSERİ'DE İL GENELİNDE EĞİTİME ARA ORDU İL GENELİNDE KAR TATİLİ KARAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL KONYA'DA 12 İLÇEDE EĞİTİME ARA Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime tabi öğrenciler için eğitime ara verildi. Ereğli, Karapınar ve Halkapınar'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi, merkez okullarda eğitime devam edilecek. YOZGAT'TA İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ KASTAMONU'DA EĞİTİME ARA MALATYA'DA İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ TOKAT'TA BUGÜN EĞİTİM YAPILMAYACAK BAYBURT'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL MERSİN MUT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ TRABZON'DA 2 İLÇEDE EĞİTİME ARA SAKARYA AKYAZI'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA ELAZIĞ İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ TUNCELİ'DE 5 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ GİRESUN'DE KÖY OKULLARI İÇİN KAR TATİLİ Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Merkez ilçeye bağlı köy okullarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. İl merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Öte yandan Espiye ilçesine bağlı köy okullarında, Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesi, Sınırköyü ve Yeşilpınar köylerinde, Bulancak ilçesinde Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Ahurlu, Bayındır, Elmalı ve Tandır köylerinde eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi günü ara verileceği, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. ÇANKIRI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı köylerin tamamında 25 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiği ifade edildi. SİNOP'TA İL GENELİNDE EĞİTİME ARA Sinop genelinde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim-öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ara verildi. RİZE İKİZDERE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi. KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME ARA Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi, merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde yarın her tür kademedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır.' ifadeleri kullanıldı. ERZİNCAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. KIRŞEHİR'DE KAR TATİLİ Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 'Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir.' AKSARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi. MALATYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; 'İlimizde devam eden kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelen olumsuzluklar değerlendirilerek yarın (Pazartesi) il genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir' denildi. KARABÜK'TE TAŞIMALI EĞİTİME ARA Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtilerek, Eflani ilçesinin tamamında, merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. DÜZCE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 25 Kasım tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. BİNGÖL'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki (ana sınıfı, müstakil anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim kurumlarında 25.11.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacaktır' denildi.