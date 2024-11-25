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SON DAKİKA: 34 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller!

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikler ve kaymakamlıklarca, 34 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle kar tatili ilan edildi. İşte okulların tatil edildiği 34 ilin listesi…

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Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:21
SON DAKİKA: 34 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller!

SAMSUN'DA İL GENELİNDE KAR TATİLİ
Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz. İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

SON DAKİKA: 34 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller!

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceğinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

SON DAKİKA: 34 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller!

SİVAS'TA İL GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

SON DAKİKA: 34 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller!

ADANA'DA 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Adana'nın Pozantı ve Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Feke, Saimbeyli ilçelerinde de köy okullarında eğitime ara verildi.

SON DAKİKA: 34 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller!

NİĞDE'DE İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Niğde'de yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 25 Kasım Pazartesi günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

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