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SON DAKİKA... 8 yıl boyunca plan yaptı 3 saniye ile yakalandı: Denizli’deki cinayette sır perdesi aralandı!
SON DAKİKA... 8 yıl boyunca plan yaptı 3 saniye ile yakalandı: Denizli’deki cinayette sır perdesi aralandı!
SON DAKİKA... Denizli'de 63 yaşındaki Hasan Öztürk, uyuyakaldığı sandalyede cinayete kurban gitti. Jandarma ekipleri gizemli olayı aydınlatmak için harekete geçti. Elde edilen bilgiler herkesi şoke etti: 8 yıl boyunca plan yapmış!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 15:58