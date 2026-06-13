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Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu: Tren De Aragua karteli lideri öldürüldü
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu: Tren De Aragua karteli lideri öldürüldü
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu karteli Tren de Aragua'nın lideri Nio Guerrero'nun ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) kendi talimatı ile düzenlediği operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. Söz konusu askeri operasyon kapsamında hızlı ve ölümcül bir saldırı gerçekleştirildiğini vurgulayan Trump, Tren de Aragua kartelini "dünyanın kana en fazla susamış terör örgütlerinden biri" olarak niteledi.
Giriş Tarihi: 13.06.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 08:27