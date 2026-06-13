Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu: Tren De Aragua karteli lideri öldürüldü

VENEZUELA İLE YAKIN KOORDİNASYON

Söz konusu operasyonun ABD'nin "çok iyi ilişkiler yürüttüğü" Venezuela ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini aktaran Trump, kartel üyelerinin artık Venezuela'da ya da başka bir yerde güvenli bir sığınağının kalmadığının altını çizdi. Uyuşturucu kartelleri ile mücadelenin süreceğini vurgulayan Trump, "Benim liderliğim altında, bu acımasız katilleri ve uyuşturucu baronlarını her nerede olursa olsun bulup, ait oldukları cehennemin dibine göndereceğiz" mesajını verdi.