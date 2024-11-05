Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA: ABD seçimlerinde kaos korkusu! 47. başkan kim olacak? Donald Trump, Kamala Harris...

Son dakika haberleri: ABD'de bugün yapılacak seçimler öncesi Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump anketlerde başa baş gidiyor. Trump ülke genelindeki anketlerde yüzde 0.1 oranla önde, salıncak eyaletlerin genelinde yüzde 0.8 fark attı. 2020 seçimi sonrası yenilgiyi kabul etmeyen Donald Trump, destekçilerini Joe Biden'ın zaferini onaylamak için toplanan ABD Kongre Binası'na doğru yürüyüşe çağırmıştı ve ülke iç savaşın eşiğinden dönmüştü. Bugünkü seçimlerin ardından da ülkede 4 yıl önceki gibi bir kaosun çıkmasından endişe ediliyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 06:56
SON DAKİKA: ABD seçimlerinde kaos korkusu! 47. başkan kim olacak? Donald Trump, Kamala Harris...

ABD'de bugün yapılacak kritik öneme sahip 60. başkanlık seçimleri, salıncak eyaletlerdeki belirsizliğin gölgesinde geçecek.

SON DAKİKA: ABD seçimlerinde kaos korkusu! 47. başkan kim olacak? Donald Trump, Kamala Harris...

Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump anketlerde başa baş gidiyor.

SON DAKİKA: ABD seçimlerinde kaos korkusu! 47. başkan kim olacak? Donald Trump, Kamala Harris...

SALINCAK EYALETLERDE TRUMP AVANTAJLI

Trump ülke genelindeki anketlerde yüzde 0.1 oranla önde, salıncak eyaletlerin genelinde yüzde 0.8 fark attı.

SON DAKİKA: ABD seçimlerinde kaos korkusu! 47. başkan kim olacak? Donald Trump, Kamala Harris...

En çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu sistem nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.

SON DAKİKA: ABD seçimlerinde kaos korkusu! 47. başkan kim olacak? Donald Trump, Kamala Harris...

Tüm bunlar göz önüne alındığında sonuçlar, seçimi takip eden saatlerde belli olabileceği gibi, sonraki günler veya yeniden sayımlarla haftalar sonra da netleşebilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA