SON DAKİKA: ABD seçimlerinde kaos korkusu! 47. başkan kim olacak? Donald Trump, Kamala Harris...

Son dakika haberleri: ABD'de bugün yapılacak seçimler öncesi Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump anketlerde başa baş gidiyor. Trump ülke genelindeki anketlerde yüzde 0.1 oranla önde, salıncak eyaletlerin genelinde yüzde 0.8 fark attı. 2020 seçimi sonrası yenilgiyi kabul etmeyen Donald Trump, destekçilerini Joe Biden'ın zaferini onaylamak için toplanan ABD Kongre Binası'na doğru yürüyüşe çağırmıştı ve ülke iç savaşın eşiğinden dönmüştü. Bugünkü seçimlerin ardından da ülkede 4 yıl önceki gibi bir kaosun çıkmasından endişe ediliyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 06:56