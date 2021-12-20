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Son dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Kar yağışı nedeniyle bu illerde yarın okullar tatil edildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışıyla birlikte bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Peki hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 20.12.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 18:24
Son dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Kar yağışı nedeniyle bu illerde yarın okullar tatil edildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, yurt genelinde etkisini göstrmeye başladı.

Son dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Kar yağışı nedeniyle bu illerde yarın okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

Son dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Kar yağışı nedeniyle bu illerde yarın okullar tatil edildi

İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Son dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Kar yağışı nedeniyle bu illerde yarın okullar tatil edildi

BİTLİS - TATVAN

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Son dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Kar yağışı nedeniyle bu illerde yarın okullar tatil edildi

Yağışın gece kuvvetini artırmasının beklendiğini aktaran Erdemir, şunları kaydetti:

"Yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 21 Aralık Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçemizde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır."

Erdemir, olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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