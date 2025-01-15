Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Adana'da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!

SON DAKİKA... Adana'da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!

SON DAKİKA...Adana'da iki katlı müstakil evde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen kişilerin şoför Yusuf Tehçi eşi Hüsne Tehçi ile kız kardeş Semiha Tehçi olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı!

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:12
SON DAKİKA... Adana’da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!

Adana'da müstakil bir evde Yusuf Tehci (64) ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

SON DAKİKA... Adana’da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!

KAPIYI AÇAN OLMAYINCA...

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SON DAKİKA... Adana’da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!

ÜÇÜNÜN DE BOĞAZLARI KESİLMİŞ HALDE...

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

SON DAKİKA... Adana’da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!

AİLE KAHVALTI YAPTIĞI SIRADA!

Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.

SON DAKİKA... Adana’da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA SON DAKİKA