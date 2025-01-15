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SON DAKİKA... Adana'da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!
SON DAKİKA... Adana'da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!
SON DAKİKA...Adana'da iki katlı müstakil evde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen kişilerin şoför Yusuf Tehçi eşi Hüsne Tehçi ile kız kardeş Semiha Tehçi olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı!
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:12