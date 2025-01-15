Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Adana'da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!

SON DAKİKA... Adana'da müstakil evde vahşet: Eşi ve kız kardeşi ile birlikte boğazı kesilmiş halde bulundu!

SON DAKİKA...Adana'da iki katlı müstakil evde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen kişilerin şoför Yusuf Tehçi eşi Hüsne Tehçi ile kız kardeş Semiha Tehçi olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı!