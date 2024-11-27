Son dakika: Akbelen’de çevreci Bodrum’da katliamcı! Suavi’nin iki yüzlülüğü: Ağaçları katletti villaları dikti

Sözde çevreci Suavi, Muğla Akbelen'le ilgili 2023'te yaptığı paylaşımda "Akbelen'de ormanları katleden, doğayı tarumar eden, orada yıllardır yaşayan köylüleri yok sayan, kendinden başka hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayan yağmacı-talancı-burnu yüksekte tipler....



