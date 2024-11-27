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Son dakika: Akbelen’de çevreci Bodrum’da katliamcı! Suavi’nin iki yüzlülüğü: Ağaçları katletti villaları dikti

Son dakika haberi: Muğla Akbelen'de CHP'nin sosyal medya trollüğüne soyunarak çevreci kılığına giren şarkıcı Suavi, Bodrum'da rantı görünce maskesini düşürdü. Muğla Akbelen'de 'ağaçlar kesiliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran, sosyal medyada çevreci paylaşımlarda bulunan şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'da villa dikmek için ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Hayrettin ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 27.11.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:32
Son dakika: Akbelen’de çevreci Bodrum’da katliamcı! Suavi’nin iki yüzlülüğü: Ağaçları katletti villaları dikti

Muğla'daki Akbelen ormanında 'ağaçlar kesiliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran, sosyal medyada çevreci paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum Yakakent'te ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika: Akbelen’de çevreci Bodrum’da katliamcı! Suavi’nin iki yüzlülüğü: Ağaçları katletti villaları dikti

Sözde çevreci Suavi, Muğla Akbelen'le ilgili 2023'te yaptığı paylaşımda "Akbelen'de ormanları katleden, doğayı tarumar eden, orada yıllardır yaşayan köylüleri yok sayan, kendinden başka hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayan yağmacı-talancı-burnu yüksekte tipler....

Son dakika: Akbelen’de çevreci Bodrum’da katliamcı! Suavi’nin iki yüzlülüğü: Ağaçları katletti villaları dikti

Vatana ihanetin mimarları sizlersiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Akbelen’de çevreci Bodrum’da katliamcı! Suavi’nin iki yüzlülüğü: Ağaçları katletti villaları dikti

Çevreci kimliğiyle bilenen Suavi, Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için satın aldı.

Son dakika: Akbelen’de çevreci Bodrum’da katliamcı! Suavi’nin iki yüzlülüğü: Ağaçları katletti villaları dikti

Bodrum manzaralı araziye villalardan oluşan site kurmak için harekete geçen Suavi, 2023 yılında proje hazırlatarak ruhsat başvurularında bulundu.

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