Son dakika: Akbelen’de çevreci Bodrum’da katliamcı! Suavi’nin iki yüzlülüğü: Ağaçları katletti villaları dikti
Son dakika haberi: Muğla Akbelen'de CHP'nin sosyal medya trollüğüne soyunarak çevreci kılığına giren şarkıcı Suavi, Bodrum'da rantı görünce maskesini düşürdü. Muğla Akbelen'de 'ağaçlar kesiliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran, sosyal medyada çevreci paylaşımlarda bulunan şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'da villa dikmek için ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.11.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:32