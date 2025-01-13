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SON DAKİKA | Alevler Los Angeles'i yutuyor! ABD'de Hollywood yıldızlarına felaket öfkesi
SON DAKİKA | Alevler Los Angeles'i yutuyor! ABD'de Hollywood yıldızlarına felaket öfkesi
Son dakika haberi: Los Angeles'ta yeterli su olmaması yangın felaketinin boyutlarını büyütüyor. Milyon dolarlık malikanelerinde aşırı su tüketen Hollywood yıldızlarına tepki yağıyor. Halk, "Sorumsuz, egoist ve müsrif Hollywood yıldızları Los Angeles'ı cehenneme çeviren alevlerin baş sorumlusudur" diyor.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:33