Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Alevler Los Angeles'i yutuyor! ABD'de Hollywood yıldızlarına felaket öfkesi

SON DAKİKA | Alevler Los Angeles'i yutuyor! ABD'de Hollywood yıldızlarına felaket öfkesi

Son dakika haberi: Los Angeles'ta yeterli su olmaması yangın felaketinin boyutlarını büyütüyor. Milyon dolarlık malikanelerinde aşırı su tüketen Hollywood yıldızlarına tepki yağıyor. Halk, "Sorumsuz, egoist ve müsrif Hollywood yıldızları Los Angeles'ı cehenneme çeviren alevlerin baş sorumlusudur" diyor.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:33
SON DAKİKA | Alevler Los Angeles’i yutuyor! ABD’de Hollywood yıldızlarına felaket öfkesi

Son dakika haberi: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 Ocak'tan bu yana Los Angeles kentindeki birçok semti küle çeviren yangınlar sürerken, yangınlar müdahale yetersiz kalınması nedeniyle halkın öfkesi büyüyor.

SON DAKİKA | Alevler Los Angeles’i yutuyor! ABD’de Hollywood yıldızlarına felaket öfkesi

Bir haftadan bu yana devam eden yangının önleyemeyen ABD yönetimine tepki gösteren ABD vatandaşları, yangının yayılmasından Los Angeles'ta yaşayan Hollywood yıldızlarını da sorumlu tutuyor.

SON DAKİKA | Alevler Los Angeles’i yutuyor! ABD’de Hollywood yıldızlarına felaket öfkesi

Sylvester Stallone, Kevin Hart, Kim Kardaşyan ve Kaliforniya Valiliği de yapmış Arnold Schwarzenegger gibi yıldız isimler ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de aralarında bulunduğu siyasilere, daha önce su tasarrufu kurallarını ihlal ettikleri için tepki yağıyor.

SON DAKİKA | Alevler Los Angeles’i yutuyor! ABD’de Hollywood yıldızlarına felaket öfkesi

Los Angeles'ta yangınlara müdahale edilememesinin bir nedeninin de şehirde yeterli su bulunmaması olduğu belirtiliyor. Bu durum tepkileri, kentte yüklü cezaları ödeme pahasına su kullanım sınırını aşan ünlülere yöneltiyor.

SON DAKİKA | Alevler Los Angeles’i yutuyor! ABD’de Hollywood yıldızlarına felaket öfkesi

PARA CEZASINA RAĞMEN İSRAF

The Oaks sitesinde 60 milyon dolarlık bir evde yaşayan Kim Kardaşyan'ın belediye yetkilileri tarafından tahsis edilen su miktarının 232 bin galon fazlasını kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı ifade ediliyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA