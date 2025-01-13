SON DAKİKA | Alevler Los Angeles’i yutuyor! ABD’de Hollywood yıldızlarına felaket öfkesi

Sylvester Stallone, Kevin Hart, Kim Kardaşyan ve Kaliforniya Valiliği de yapmış Arnold Schwarzenegger gibi yıldız isimler ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de aralarında bulunduğu siyasilere, daha önce su tasarrufu kurallarını ihlal ettikleri için tepki yağıyor.



