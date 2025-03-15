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SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor? Ons altın rekora doymuyor: İslam Memiş gram altın için rakam verdi
SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor? Ons altın rekora doymuyor: İslam Memiş gram altın için rakam verdi
Son dakika haberi...Altın fiyatları cephesinde sular durulmuyor! Küresel olarak yaşanan jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler güvenli liman olarak görülen altına talebi artıyor. Peki gram altın tarafından yükselişler sürecek mi? Ons altın için yeni rekorlar gelir mi? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları hakkında merak edilenleri A Haber yayınında cevapladı. İşte altın fiyatları hakkında merak edilen detaylar ve güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 14:40