Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor? Ons altın rekora doymuyor: İslam Memiş gram altın için rakam verdi

SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor? Ons altın rekora doymuyor: İslam Memiş gram altın için rakam verdi

Son dakika haberi...Altın fiyatları cephesinde sular durulmuyor! Küresel olarak yaşanan jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler güvenli liman olarak görülen altına talebi artıyor. Peki gram altın tarafından yükselişler sürecek mi? Ons altın için yeni rekorlar gelir mi? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları hakkında merak edilenleri A Haber yayınında cevapladı. İşte altın fiyatları hakkında merak edilen detaylar ve güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 14:40
SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor? Ons altın rekora doymuyor: İslam Memiş gram altın için rakam verdi

Son dakika haberleri...Küresel anlamda yaşanan jeopolitik gerilimler yatırımları güvenli liman olarak görülen altın piyasalarına yöneltirken altın fiyatları cephesinde rekorlar peş peşe geliyor. Son dönemde 3000 dolar rakamını da aşarak rekor yineleyen ons altın tarafında hareketlilik devam ediyor. Peki, altın fiyatları cephesinde yükselişler sürecek mi? Ons altın için yeni rekorlar gelir mi? Gram altın fiyatında düşüş yaşanır mı? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş merak edilen tüm bu soruların cevabını A Haber yayınında cevapladı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor? Ons altın rekora doymuyor: İslam Memiş gram altın için rakam verdi

İşte Memiş'in açıklamaları:

GRAM ALTINDA 4 BİN 500 TL BEKLENTİ

Yıllık bazda bu yükselişler zaten bekleniyordu. Kasım ayında zaten kamuoyuna gram altın tarafında 4 bin ve 4 bin 500 lira, ons altın tarafında 3 bin ile 3 bin 50 dolar seviyesi hatta 3 bin 80 dolar seviyesini söylemiştik.

Ancak son bir aydır baktığımız hareketler çok agresif bir şekilde yükseldi. Biraz daha köpük fiyatlamaların olduğu bir süreçten geçiyor. Geçen 2 hafta önce 100 dolarlık bir gerileme ons altın tarafında 195 liralık gerileme gram altın tarafında gördük. Ama oradan tekrar başladı yükseliş trendine.

SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor? Ons altın rekora doymuyor: İslam Memiş gram altın için rakam verdi

REKORLAR GELDİ

Geçen hafta yine Amerika'da açıklanan enflasyon verisinin yüzde 2.8 olarak açıklanmasıyla birlikte ons altın yine tarihi zirvelerini gördü. Dün 3 bin 4 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yani 3.000 dolar seviyesinin üzerini test etti. Gram altında yine 3 bin 565 lira seviyesine kadar yükseldi. Ons altın tarafında 120 dolar, gram altın tarafında 110 liralık bir yükseliş oldu. Şu an itibariyle serbest piyasalarda Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 549 TL ons altın 2 bin 985 dolar seviyesinde.

SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor? Ons altın rekora doymuyor: İslam Memiş gram altın için rakam verdi

KAR SATIŞLARI VE ALIM FIRSATI

Yine önümüzdeki haftalarda bir satış dalgası bekliyoruz ve ilk defa altın alacak, ilk defa pozisyon alacak yatırımcıların da bence sabırla sükunetle beklemesi lazım. Yıllık bazlı yükselişler devam edecektir. Ama kısa vadede kar satışlarını bekleyen yatırımcılar alım için tekrar yeni fırsatlar bulacaktır.

SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor? Ons altın rekora doymuyor: İslam Memiş gram altın için rakam verdi

KISA VADEDE DÜŞMESİ BEKLENİYOR MU?

Tabii zaten köpük fiyatlamalar oluştuğu için teknik olarak direnç seviyeleri çok erken test etti. Mesela 7. ayda test edilmesi gereken teknik seviyelerin 2,5-3 aylık süreçte test ettiğini gördük. Bu da çok agresif, aşağıda boşluk alanlar kaldı teknik olarak. Dolayısıyla o köpük fiyatlamalar mutlaka düzelecek. Sert satışlara karşı da hazırlıklı olmak lazım.