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SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor! Rakamlar her şeyi açıklıyor...
SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor! Rakamlar her şeyi açıklıyor...
Son dakika haberi...Altın fiyatları cephesinde sular durulmuyor! Küresel endişeler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler dünyadaki belirsizlikleri artırırken güvenli liman olarak bilinen ons altın tarafında rekorlar peş peşe geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişeler ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:42