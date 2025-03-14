Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor! Rakamlar her şeyi açıklıyor...

SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor! Rakamlar her şeyi açıklıyor...

Son dakika haberi...Altın fiyatları cephesinde sular durulmuyor! Küresel endişeler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler dünyadaki belirsizlikleri artırırken güvenli liman olarak bilinen ons altın tarafında rekorlar peş peşe geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişeler ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:42
SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor! Rakamlar her şeyi açıklıyor...

Son dakika hberleri....Küresel belirsizlik artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan yeni gelişmeler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altın cephesine yönlendiriyor. Buna bağlı olarak altın fiyatları cehpsinde rekorlar yaşanıyor. "Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor! Rakamlar her şeyi açıklıyor...

ONS ALTIN GÖZÜNÜ 3 BİN DOLARA DİKTİ!

Bugün altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 2 bin 979,90 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Böylece, değerli metalin ons fiyatı 3 bin dolara yaklaştı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor! Rakamlar her şeyi açıklıyor...

BU YIL DA YÜZDE 14 ARTIŞ GÖSTERDİ

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 358 dolar değer kazanırken, bu yıl 12 kez rekor yeniledi. Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 14 artış gösterdi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor! Rakamlar her şeyi açıklıyor...

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER ARTIYOR!

ABD'de Donald Trump'ın ocakta başkanlık görevine başlamasından beri altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 10 değer kazanması dikkati çekti. Bu dönemde Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu.

SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor! Rakamlar her şeyi açıklıyor...

'GÜVENLİ LİMAN'A TALEP ARTIYOR!

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanında, jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerin de güvenli bir liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti.