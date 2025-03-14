SON DAKİKA: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor! Ons altın rekora doymuyor! Rakamlar her şeyi açıklıyor...

Son dakika hberleri....Küresel belirsizlik artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan yeni gelişmeler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altın cephesine yönlendiriyor. Buna bağlı olarak altın fiyatları cehpsinde rekorlar yaşanıyor. "Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.