SON DAKİKA: Amerika’da esrarengiz ölüm! Türk astsubay Onur Özsoy’un cesedi bulundu!

Son dakika haberleri: Amerika'da esrarengiz bir olay yaşandı. Türk astsubay Onur Özsoy'un arkadaşları, evde genç askerin cesediyle karşılaştı. Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı…
Son dakika haberleri: Muğla Dalaman Deniz Hava Üssünde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hava trafik kontrolörü olarak görev yaparken, eğitim için 6 ay önce Amerika Birleşik Devletlerine gönderildiği öğrenilen Astsubay Çavuş Onur Özsoy ile aynı evi paylaşan arkadaşları, eve geldiklerinde Özsoy'un cansız bedeniyle karşılaştı.
Dün, İzmir Çiğli Askeri Havaalanına getirilen Özsoy'un cenazesi bugün Ayvalık'ın Altınova Mahallesine getirildi.
Altınova Orta Caminde öğle namazının ardından Onur Özsoy'un için askeri cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye törenine katılan Özsoy'un babası emekli öğretmen Raif Özsoy ve emekli hemşire Sülbiye Özsoy, gözyaşlarına boğuldu.
Cenaze törenine; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve askeri erkân katıldı.