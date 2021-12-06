Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Amerika’da esrarengiz ölüm! Türk astsubay Onur Özsoy'un cesedi bulundu!

Son dakika haberleri: Amerika'da esrarengiz bir olay yaşandı. Türk astsubay Onur Özsoy'un arkadaşları, evde genç askerin cesediyle karşılaştı. Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı…

Giriş Tarihi: 06.12.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 15:45 PAYLAŞ