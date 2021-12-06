Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Amerika’da esrarengiz ölüm! Türk astsubay Onur Özsoy'un cesedi bulundu!

SON DAKİKA: Amerika’da esrarengiz ölüm! Türk astsubay Onur Özsoy'un cesedi bulundu!

Son dakika haberleri: Amerika'da esrarengiz bir olay yaşandı. Türk astsubay Onur Özsoy'un arkadaşları, evde genç askerin cesediyle karşılaştı. Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı…

Giriş Tarihi: 06.12.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 15:45
SON DAKİKA: Amerika’da esrarengiz ölüm! Türk astsubay Onur Özsoy’un cesedi bulundu!

Son dakika haberleri: Muğla Dalaman Deniz Hava Üssünde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hava trafik kontrolörü olarak görev yaparken, eğitim için 6 ay önce Amerika Birleşik Devletlerine gönderildiği öğrenilen Astsubay Çavuş Onur Özsoy ile aynı evi paylaşan arkadaşları, eve geldiklerinde Özsoy'un cansız bedeniyle karşılaştı.

SON DAKİKA: Amerika’da esrarengiz ölüm! Türk astsubay Onur Özsoy’un cesedi bulundu!

Dün, İzmir Çiğli Askeri Havaalanına getirilen Özsoy'un cenazesi bugün Ayvalık'ın Altınova Mahallesine getirildi.

SON DAKİKA: Amerika’da esrarengiz ölüm! Türk astsubay Onur Özsoy’un cesedi bulundu!

Altınova Orta Caminde öğle namazının ardından Onur Özsoy'un için askeri cenaze töreni düzenlendi.

SON DAKİKA: Amerika’da esrarengiz ölüm! Türk astsubay Onur Özsoy’un cesedi bulundu!

Cenazeye törenine katılan Özsoy'un babası emekli öğretmen Raif Özsoy ve emekli hemşire Sülbiye Özsoy, gözyaşlarına boğuldu.

SON DAKİKA: Amerika’da esrarengiz ölüm! Türk astsubay Onur Özsoy’un cesedi bulundu!

Cenaze törenine; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve askeri erkân katıldı.

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