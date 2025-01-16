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SON DAKİKA... Annesi öldürüp çöplüğe attım demişti! Yozgat Valisi açıkladı: 4 yaşındaki çocuk hakkında çarpıcı gelişme!
SON DAKİKA... Annesi öldürüp çöplüğe attım demişti! Yozgat Valisi açıkladı: 4 yaşındaki çocuk hakkında çarpıcı gelişme!
SON DAKİKA... Yozgat'ta anne Merve Sağın, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp çöplüğe attığını iddia etmişti. Ancak söz konusu çöplükte kadavra köpekleriyle yapılan aramalarda E.Ç.nin cesedinin bulunamaması üzerine çalışmalara son verildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise son gelişmeye değindi.
Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 12:18