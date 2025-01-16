Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Annesi öldürüp çöplüğe attım demişti! Yozgat Valisi açıkladı: 4 yaşındaki çocuk hakkında çarpıcı gelişme!

SON DAKİKA... Annesi öldürüp çöplüğe attım demişti! Yozgat Valisi açıkladı: 4 yaşındaki çocuk hakkında çarpıcı gelişme!

SON DAKİKA... Yozgat'ta anne Merve Sağın, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp çöplüğe attığını iddia etmişti. Ancak söz konusu çöplükte kadavra köpekleriyle yapılan aramalarda E.Ç.nin cesedinin bulunamaması üzerine çalışmalara son verildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise son gelişmeye değindi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 12:18
SON DAKİKA... Annesi öldürüp çöplüğe attım demişti! Yozgat Valisi açıkladı: 4 yaşındaki çocuk hakkında çarpıcı gelişme!

Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan Merve Sağın, 11 Ocak'ta, oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu.

SON DAKİKA... Annesi öldürüp çöplüğe attım demişti! Yozgat Valisi açıkladı: 4 yaşındaki çocuk hakkında çarpıcı gelişme!

Emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren Sağın, oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp, Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti.

SON DAKİKA... Annesi öldürüp çöplüğe attım demişti! Yozgat Valisi açıkladı: 4 yaşındaki çocuk hakkında çarpıcı gelişme!

Merve Sağın tutuklanırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.'nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.

SON DAKİKA... Annesi öldürüp çöplüğe attım demişti! Yozgat Valisi açıkladı: 4 yaşındaki çocuk hakkında çarpıcı gelişme!

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürerken, ilçe çöplüğündeki arama çalışmaları 1 günlük aranın ardından bugün yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri, bölgede detaylı çalışma başlattı. E.Ç.'nin cansız bedenine ulaşmak için bütün delillerin titizlikle incelendiği belirtildi.

SON DAKİKA... Annesi öldürüp çöplüğe attım demişti! Yozgat Valisi açıkladı: 4 yaşındaki çocuk hakkında çarpıcı gelişme!

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olaya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 yaşında bir erkek çocuğumuzun kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada, çocuğun öldüğüne veya öldürüldüğüne dair hane içerisinden bir itiraf geldi.

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