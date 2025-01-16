SON DAKİKA... Annesi öldürüp çöplüğe attım demişti! Yozgat Valisi açıkladı: 4 yaşındaki çocuk hakkında çarpıcı gelişme!

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olaya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 yaşında bir erkek çocuğumuzun kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada, çocuğun öldüğüne veya öldürüldüğüne dair hane içerisinden bir itiraf geldi.