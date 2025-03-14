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Son dakika | Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: Alkol kilidi düzenlemesi Resmi Gazete'de! Otomatik olarak engellenecek
Son dakika | Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: Alkol kilidi düzenlemesi Resmi Gazete'de! Otomatik olarak engellenecek
Son dakika haberi: Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:38