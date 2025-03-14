Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: Alkol kilidi düzenlemesi Resmi Gazete'de! Otomatik olarak engellenecek

Son dakika | Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: Alkol kilidi düzenlemesi Resmi Gazete'de! Otomatik olarak engellenecek

Son dakika haberi: Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:38
Son dakika | Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: Alkol kilidi düzenlemesi Resmi Gazete’de! Otomatik olarak engellenecek

Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son dakika | Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: Alkol kilidi düzenlemesi Resmi Gazete’de! Otomatik olarak engellenecek

Yönetmelikle, motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.

Son dakika | Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: Alkol kilidi düzenlemesi Resmi Gazete’de! Otomatik olarak engellenecek

Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı.

Son dakika | Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: Alkol kilidi düzenlemesi Resmi Gazete’de! Otomatik olarak engellenecek

ARAÇ KULLANIMI ENGELLENECEK

Uygulamaya geçen sisteme göre, çeşitli cihazlarla sürücünün alkol oranı belirlenecek.

Son dakika | Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: Alkol kilidi düzenlemesi Resmi Gazete’de! Otomatik olarak engellenecek

Alkol kilidi ile sınırı aşmış sürücülerin araç kullanmaları otomatik olarak engellenecek.