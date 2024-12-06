SON DAKİKA: Asgari ücret fırsatçılarına ceza yağdı! Bakan Bolat net konuştu: Adaletli piyasa yapısı temin edilene kadar...

BAKAN BOLAT: ADALETLİ PİYASA YAPISINI TEMİN EDENE KADAR...

Bakan Bolat, X üzerinden "Asgari ücret fırsatçılarına 19 milyon lira ceza... Ticaret Bakanlığı denetimler neticesinde 2024 yılının ilk 11 ayında 197 bin 883 firmaya 4 Milyar 758 Milyon TL idari para cezası uyguladı" haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik refahını korumak ve iç ticaretimizdeki adaletli piyasa yapısını temin etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.