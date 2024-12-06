Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: Asgari ücret fırsatçılarına ceza yağdı! Bakan Bolat net konuştu: Adaletli piyasa yapısı temin edilene kadar...
SON DAKİKA: Asgari ücret fırsatçılarına ceza yağdı! Bakan Bolat net konuştu: Adaletli piyasa yapısı temin edilene kadar...
Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimlerin artarak sürdüğünü kaydetti. Buna göre asgari ücret zammına ilişkin fırsatçılık yapan işletmelere sadece kasım ayında kesilen ceza tutarı 19 milyon 616 bin 776 liraya ulaştı.
Giriş Tarihi: 06.12.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:38