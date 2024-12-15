Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığında ilk rakamlar yarın netleşecek! Yüzde 32,5 oranı dikkat çekiyor: İşte asgari ücret 2025 zam senaryoları...

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıda herhangi bir rakam üzerinde konuşmadı. Taraflar yeni asgari ücret konusundaki beklentilerini ve taleplerini iletti. İkinci toplantıda 2025 yılı asgari ücret rakamına ilişkin ilk rakamın verilmesi bekleniyor. Peki senaryolarda hangi asgari ücret rakamı öne çıkıyor? Asgari ücret zammı için işverenler hangi oranı düşünüyor? İşte tüm merak edilenler...

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 15.12.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 14:07
SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığında ilk rakamlar yarın netleşecek! Yüzde 32,5 oranı dikkat çekiyor: İşte asgari ücret 2025 zam senaryoları...

Son dakika haberleri: Asgari ücret maratonu yarın kaldığı yerden devam edecek. İlk rakam işveren tarafını temsil eden TİSK'ten bekleniyor. Peki TİSK hangi rakamı düşünüyor? En çok konuşulan rakamlar ne? İşte merak edilen asgari ücret zam senaryoları...

SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığında ilk rakamlar yarın netleşecek! Yüzde 32,5 oranı dikkat çekiyor: İşte asgari ücret 2025 zam senaryoları...

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI YARIN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını yarın gerçekleştirecek. İlk toplantıda herhangi bir asgari ücret rakamı telafuz edilmese de 2. toplantıda ilk rakamların söylenmesi ve o rakamlar üzerinden pazarlığın başlaması öngörülüyor. Yarın gerçekleşecek olan toplantıda masada ekonomik veriler ve raporlar da yer alacak. Bu veriler arasında en önemlisi enflasyon verisi olacak.

SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığında ilk rakamlar yarın netleşecek! Yüzde 32,5 oranı dikkat çekiyor: İşte asgari ücret 2025 zam senaryoları...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BİRÇOK ÖDENEK VE BORÇ TUTARINI BELİRLEYECEK

Mevcutta brüt 20.002 TL, net 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücretin işverene maliyeti 23.502 TL. Asgari ücret zammı ile bu tutarlar değişecek. 7 milyon çalışan doğrudan milyonlarca vatandaş dolaylı etkileyecek asgari ücret zammı, birçok ödenek ve borç tutarını da belirleyecek. Öte yandan asgari ücret zammı; engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası gibi sosyal ödemelerden faydalanan vatandaşlar için de önem taşıyor. Memur zammı oranında artan sosyal ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşın hane geliri brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığında ilk rakamlar yarın netleşecek! Yüzde 32,5 oranı dikkat çekiyor: İşte asgari ücret 2025 zam senaryoları...

İLK RAKAM TİSK'TEN BEKLENİYOR

10 Aralık'ta gerçekleşen ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası işçi tarafı ilk rakamı işverenlerden beklediklerini bildirirken işveren tarafı da "Konuya hem çalışan hem işveren gözüyle iki perspektiften bakıyoruz. Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." dedi.

SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığında ilk rakamlar yarın netleşecek! Yüzde 32,5 oranı dikkat çekiyor: İşte asgari ücret 2025 zam senaryoları...

"YÜZDE 25'İN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ ENFLASYON HEDEFLERİNE ZARAR VERİR"

İşveren tarafından gelen açıklamalara bakıldığında MÜSİAD Başkanı'nın açıklamaları burada dikkat çekiyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25 üzerinde yapılacak zammın enflasyon hedeflerine zarar vereceğini söyledi. MÜSİAD'ın talep ettiği gibi bir artış olursa net asgari ücret rakamı yeni yılda 21.250 TL olarak uygulanacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA