SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığında ilk rakamlar yarın netleşecek! Yüzde 32,5 oranı dikkat çekiyor: İşte asgari ücret 2025 zam senaryoları...
Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıda herhangi bir rakam üzerinde konuşmadı. Taraflar yeni asgari ücret konusundaki beklentilerini ve taleplerini iletti. İkinci toplantıda 2025 yılı asgari ücret rakamına ilişkin ilk rakamın verilmesi bekleniyor. Peki senaryolarda hangi asgari ücret rakamı öne çıkıyor? Asgari ücret zammı için işverenler hangi oranı düşünüyor? İşte tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.12.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 14:07