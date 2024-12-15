SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığında ilk rakamlar yarın netleşecek! Yüzde 32,5 oranı dikkat çekiyor: İşte asgari ücret 2025 zam senaryoları...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BİRÇOK ÖDENEK VE BORÇ TUTARINI BELİRLEYECEK

Mevcutta brüt 20.002 TL, net 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücretin işverene maliyeti 23.502 TL. Asgari ücret zammı ile bu tutarlar değişecek. 7 milyon çalışan doğrudan milyonlarca vatandaş dolaylı etkileyecek asgari ücret zammı, birçok ödenek ve borç tutarını da belirleyecek. Öte yandan asgari ücret zammı; engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası gibi sosyal ödemelerden faydalanan vatandaşlar için de önem taşıyor. Memur zammı oranında artan sosyal ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşın hane geliri brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor.