SON DAKİKA: Atatürk’e benzerliği ile bilinen Göksel Kaya eşi tarafından feci şekilde dövüldü: ’Geber’ dedi, tekmeledi...

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan ve filmlerde rol alan Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Hastanede 4 gün tedavi görüp, taburcu edilen Kaya, akciğer kanseri olduktan sonra eşiyle arasının açıldığını belirterek, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi. 3 saat beni yerde bıraktı, yumruk ve tekme attı" dedi.





Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk'ü canlandıran Göksel Kaya, 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya'nın perşembe günü kendisini Ankara'daki evlerinde darbettiğini iddia etti. Göksel Kaya, eşinden şikayetçi oldu. Kaya, kardeşi tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürülürken, hastanede tedavi gördü. 4 gün süren tedaviden sonra taburcu edilen Kaya'nın vücudundaki darp izleri, doktor raporunda yer aldı.



"HASTALANINCA 'EŞİM, SANA BAKAMAM', DEDİ"



Göksel Kaya, 2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyleyerek, "2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyuldu ve tedaviye başlandı. 2 yıl tedavim sürdü ve daha sonra yapılan tetkiklerde beyne de sıçradığı tespit edildi. Onun da tedavisine başlandı. Bu hastalık bende denge kaybına neden olurken ayakta duramaz oldum. Evde yığılıp kaldım. Eşimle paylaştığımda bana 'Bu şekilde sana bakamam. Ben çalışıyorum' dedi. Tartışmalarımız başladı" dedi.





'3 SAAT BENİ YERDE BIRAKTI'



Bunun üzerine 1 ay Gebze'de kardeşinin yanında kaldığını sonra eşi arayınca tekrar Ankara'ya döndüğünü anlatan Kaya, "Eşim aradı 'Tedaviyi Ankara'da devam edelim' dedi. Ben de gittim. Keşke gitmez olaydım. Niyet farklıymış meğer. Akşam evde tartışma kavga başladı. Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, diye eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber, bana ne' dedi. Yer fayans, buz gibi ve yaklaşık 3 saat boyunca çıplak beni yerde bıraktı. Üzerime birkaç yumruk ve tekme attı" diye konuştu.



