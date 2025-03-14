Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Aydın'da eşinin otomobilinin yanında katledilmişti: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli'nin son paylaşımı yürek burktu

Son dakika | Aydın'da eşinin otomobilinin yanında katledilmişti: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli'nin son paylaşımı yürek burktu

Son dakika... Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli'nin yaptığı son paylaşım yürek burktu. Cinayet ile ilgili aralarında eşinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:31 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:33
Son dakika | Aydın’da eşinin otomobilinin yanında katledilmişti: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli’nin son paylaşımı yürek burktu

Son dakika haberi: Aydın'da eşine ait otomobilin yanında öldürülen evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33) cinayeti ile ilgili aralarında eşinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika | Aydın’da eşinin otomobilinin yanında katledilmişti: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli’nin son paylaşımı yürek burktu

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma devam ederken TikTok'ta 33 bin takipçisi olan Meltem Menteşeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Son dakika | Aydın’da eşinin otomobilinin yanında katledilmişti: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli’nin son paylaşımı yürek burktu

Menteşeli'nin bir yakını ile hastanede çekildiği fotoğrafın üzerine, "Toprak aldığını geri vermiyor. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin ölünce değil. Ölünce boşuna ağlamayın" yazdı.

Son dakika | Aydın’da eşinin otomobilinin yanında katledilmişti: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli’nin son paylaşımı yürek burktu

Ayrıca paylaşımına eklediği seslendirmede, "Gelip geçici bir dünyadayız. Yolcuyuz geliyoruz ve gidiyoruz. Hiçbir şey bize ait değil. Neyin kavgası, neyi paylaşamıyoruz. Fazla ciddiye almayın hayatı. Bir gün her şey fotoğraflarda kalır" şeklindeki sözler yer aldı.

Son dakika | Aydın’da eşinin otomobilinin yanında katledilmişti: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli’nin son paylaşımı yürek burktu

13 BOŞ KOVAN

Olay, Bozdoğan ilçesinde meydana gelmişti. Bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadının Meltem Menteşeli olduğu öğrenilmişti.