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Son dakika | Aydın'da eşinin otomobilinin yanında katledilmişti: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli'nin son paylaşımı yürek burktu
Son dakika | Aydın'da eşinin otomobilinin yanında katledilmişti: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli'nin son paylaşımı yürek burktu
Son dakika... Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli'nin yaptığı son paylaşım yürek burktu. Cinayet ile ilgili aralarında eşinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:33