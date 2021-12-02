Son dakika: Aynı cezaevindeydiler! Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal hakkında flaş gelişme... Sağlık sorunları nedeniyle...

SON DAKİKA: AYNI CEZAEVİNDEYDİLER! MÜSLÜME'NİN DEDESİ HASAN YAĞAL HAKKINDA FLAŞ GELİŞME... SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE...

Türkiye, bu iki olayı günlerce konuştu! Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz aynı cezaevine nakledilmişti! İşte son dakika ayrıntıları....