Son dakika: Aynı cezaevindeydiler! Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal hakkında flaş gelişme... Sağlık sorunları nedeniyle...

Son dakika haberi: Türkiye, Mersin'de 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal ve İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'e ağladı. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz aynı cezaevine nakledilmişti! Hasan Yağal hakkında flaş gelişme yaşandı! Sağlık sorunları nedeniyde... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: AYNI CEZAEVİNDEYDİLER! MÜSLÜME'NİN DEDESİ HASAN YAĞAL HAKKINDA FLAŞ GELİŞME... SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE...
Türkiye, bu iki olayı günlerce konuştu! Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz aynı cezaevine nakledilmişti! İşte son dakika ayrıntıları....
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı.
İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi.
Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır'a getirilerek aynı cezaevine kondu.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE!
Tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan Boz ve Yağal'ın yemekleri gardiyanlar tarafından veriliyor.