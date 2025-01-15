SON DAKİKA... Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem Samou’yu taşla öldürmüştü: Saldırgan Zekeriya A. adliyeye sevk edildi!

Yapılan araştırmada bir tekstilce çalışan Zekeriya A.'nın olay günü işte olması gerekirken, mahallede eldiven takarak dolaştığı tespit edildi. Yapılan incelemede Zekeriya A.'nın bir gün önce eşiyle birlikte çay içmeye ailenin evine geldiği ve bu sırada anne Güli Samaou'nun ertesi gün dışarı çıkacağı bilgisine ulaştığı öğrenildi.