Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem Samou'yu taşla öldürmüştü: Saldırgan Zekeriya A. adliyeye sevk edildi!

SON DAKİKA... Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem Samou'yu taşla öldürmüştü: Saldırgan Zekeriya A. adliyeye sevk edildi!

SON DAKİKA... İstanbul Bağcılar'da Zekeriya A., 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla saldırdığı 12 yaşındaki Meryem Samou'yu katletti. Dün yakalanan ve savunmasında "Para istedim vermeyince bıçakladım" diyen cani adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2025 13:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 13:06
SON DAKİKA... Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem Samou’yu taşla öldürmüştü: Saldırgan Zekeriya A. adliyeye sevk edildi!

15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta 5 katlı binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriya A. Suriyeli Meryem Samou (12) ve Ahmet Samou (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA... Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem Samou’yu taşla öldürmüştü: Saldırgan Zekeriya A. adliyeye sevk edildi!

Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet Samou'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne Güli Samou kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SON DAKİKA... Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem Samou’yu taşla öldürmüştü: Saldırgan Zekeriya A. adliyeye sevk edildi!

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin anne Güli Samou'nun "Çocuklarım tanımadıkları kişiye asla kapıyı açmazlar" ifadesi üzerinde çemberi daralttı. Aileyi tanıyan tüm kişiler inceleme altına alındı.

SON DAKİKA... Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem Samou’yu taşla öldürmüştü: Saldırgan Zekeriya A. adliyeye sevk edildi!

Yapılan araştırmada bir tekstilce çalışan Zekeriya A.'nın olay günü işte olması gerekirken, mahallede eldiven takarak dolaştığı tespit edildi. Yapılan incelemede Zekeriya A.'nın bir gün önce eşiyle birlikte çay içmeye ailenin evine geldiği ve bu sırada anne Güli Samaou'nun ertesi gün dışarı çıkacağı bilgisine ulaştığı öğrenildi.

SON DAKİKA... Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem Samou’yu taşla öldürmüştü: Saldırgan Zekeriya A. adliyeye sevk edildi!

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmeler üzerine şüpheli Zekeriya A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Önce cinayet işlediği iddialarını kabul etmeyen şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

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