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SON DAKİKA... Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem Samou'yu taşla öldürmüştü: Saldırgan Zekeriya A. adliyeye sevk edildi!
SON DAKİKA... Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem Samou'yu taşla öldürmüştü: Saldırgan Zekeriya A. adliyeye sevk edildi!
SON DAKİKA... İstanbul Bağcılar'da Zekeriya A., 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla saldırdığı 12 yaşındaki Meryem Samou'yu katletti. Dün yakalanan ve savunmasında "Para istedim vermeyince bıçakladım" diyen cani adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 13:06