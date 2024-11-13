Son dakika: Bahis batağı böyle işliyor ! Para aktarımında kilit rol "Aracılar": Sabah kumar sistemini araştırdı
Son dakika haberi: Oyuncu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alındığı "Sanal Bahis veya Kumar" sisteminin temel taşlarını, para akışını sağlayan "Aracılar" oluşturuyor. Bu paralar daha sonra kumar çetesinin hesaplarına aktarılıyor. İşte genellikle yurt dışı merkezli şebekelerin kontrolünde olan sanal bahis veya kumar sisteminin işleyişi...
Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 06:46