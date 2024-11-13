Son dakika: Bahis batağı böyle işliyor ! Para aktarımında kilit rol "Aracılar": Sabah kumar sistemini araştırdı

Son dakika haberi: Oyuncu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de gözaltına alındığı ve son günlerde gündemde olan "Sanal Bahis" veya "Sanal Kumar" sistemi, sistematik olarak ve yasa dışı bir şekilde insanları adeta kumar bataklığına sürüklüyor.



