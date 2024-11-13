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Son dakika: Bahis batağı böyle işliyor ! Para aktarımında kilit rol "Aracılar": Sabah kumar sistemini araştırdı

Son dakika haberi: Oyuncu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alındığı "Sanal Bahis veya Kumar" sisteminin temel taşlarını, para akışını sağlayan "Aracılar" oluşturuyor. Bu paralar daha sonra kumar çetesinin hesaplarına aktarılıyor. İşte genellikle yurt dışı merkezli şebekelerin kontrolünde olan sanal bahis veya kumar sisteminin işleyişi...

Emir SOMER
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 13.11.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 06:46
Son dakika: Bahis batağı böyle işliyor ! Para aktarımında kilit rol Aracılar: Sabah kumar sistemini araştırdı

Son dakika haberi: Oyuncu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de gözaltına alındığı ve son günlerde gündemde olan "Sanal Bahis" veya "Sanal Kumar" sistemi, sistematik olarak ve yasa dışı bir şekilde insanları adeta kumar bataklığına sürüklüyor.

Son dakika: Bahis batağı böyle işliyor ! Para aktarımında kilit rol Aracılar: Sabah kumar sistemini araştırdı

Yurt dışı kaynaklı ve genellikle yine yurt dışından bahisçiler ve bahis baronları tarafından kontrol edilen internet (Bahis veya Kumar) siteleri, üyelik sistemiyle ağlarını genişletiyor.

Son dakika: Bahis batağı böyle işliyor ! Para aktarımında kilit rol Aracılar: Sabah kumar sistemini araştırdı

Sanal bahis veya kumar sitelerine üye olanlar, söz konusu sitelerin para akışına aracılık eden üçüncü kişilerin banka hesaplarına paraları aktarıyor.

Son dakika: Bahis batağı böyle işliyor ! Para aktarımında kilit rol Aracılar: Sabah kumar sistemini araştırdı

Toplanan paralar isimlerle ve üyelik hesap bilgileriyle merkeze gönderiliyor. Aracıların, sanal bahis veya sanal kumarın temel taşı oldukları ifade ediliyor.

Son dakika: Bahis batağı böyle işliyor ! Para aktarımında kilit rol Aracılar: Sabah kumar sistemini araştırdı

HESAPLAR ARACILARIN ÜZERİNDE...

Bahis veya kumar siteleri, aracılık eden ve banka hesaplarını kullandıran kişilere ödeme yapıyor. Bu yöntem genellikle iz bırakmamak için kullanılıyor.

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