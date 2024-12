Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş hileli gıda listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

02.12.2024 SARIKARA GIDA TİCARET-TEZCAN DUMAN SARIKARA KIRMIZI TATLI TOZ BİBER TATLI TOZ BİBER-2 KG Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti 20220901 KEPEZ ANTALYA Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

26.11.2024 ÜMİT CÜCELİ SAMET EFE BİTKİSEL KARIŞIM YAĞI (5 LİTRE) Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti 03 KÖŞK AYDIN Bitkisel Yağlar

26.11.2024 CAPS BURGER BİSTRO-DAĞLIOĞLU BİLİŞİM TEK. REST. TAR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ - ÇİĞ DANA HAMBURGER KÖFTESİ Tek Tırnaklı Eti Tespiti 08.07.2024 YENİŞEHİR MERSİN Et ve Et Ürünleri

25.11.2024 BURÇ İLAÇ VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİBLONG POWER HONEY BALLI GİNSENGLİ MACUN İlaç Etken Maddesi Tespiti 141022 FATİH İSTANBUL Bitkisel Macun vb. Ürünler

25.11.2024 BURÇ İLAÇ VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİBLONG GİNSENG CHOCOLATE İlaç Etken Maddesi Tespiti TETT:04.03.2025 FATİH İSTANBUL Çikolata ve Kakao Ürünleri