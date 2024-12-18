Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş hileli gıda listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş hileli gıda listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellenmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listede yer alan gıda sahtekarlarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Son yapılan denetimlerde köftede tek tırnaklı eti, sucukta sakatat, çikolatada ilaç etken maddesi ve pulbiberde gıda boyası tepit edildi ve gerekli işlemler başlatıldı. İşte, Aralık 2024 taklit ve tağşiş hileli gıda ürünleri listesi haberin devamında...