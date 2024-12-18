Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş hileli gıda listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş hileli gıda listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellenmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listede yer alan gıda sahtekarlarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Son yapılan denetimlerde köftede tek tırnaklı eti, sucukta sakatat, çikolatada ilaç etken maddesi ve pulbiberde gıda boyası tepit edildi ve gerekli işlemler başlatıldı. İşte, Aralık 2024 taklit ve tağşiş hileli gıda ürünleri listesi haberin devamında...

Giriş Tarihi: 18.12.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:24
Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş hileli gıda listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yer alan taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Listede son olarak eklenen bilgilere göre köfte, parça et, kıyma, zeytinyağı, çikolata pulbiber gibi pek çok gıda ürününde usulsüzlükler tespit edildi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazılranan güncel taklit ve tağşiş listesi haberin devamında...

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş hileli gıda listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

BAKANLIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLEDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarlistesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişime açtı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş hileli gıda listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR GÜNCEL LİSTE

06.12.2024 HATİCE GECEGİDEN - BİTKİSEL KARIŞIM YAĞ-1 LT Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti - KONAK İZMİR Bitkisel Yağlar

02.12.2024 ÜMİT CÜCELİ - BİTKİSEL KARIŞIM YAĞI (1 LİTRE) Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti - KÖŞK AYDIN Bitkisel Yağlar

02.12.2024 ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ARİFOĞLU SUMAK Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti 001-0401 AVCILAR İSTANBUL Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

02.12.2024 BURÇ İLAÇ VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİBLONG GİNSENGLİ TUTTİ FRUTTİ AROMALI GAZLI İÇECEK İlaç Etken Maddesi Tespiti 20230509 FATİH İSTANBUL Alkolsüz İçecekler

02.12.2024 BURÇ İLAÇ VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİBLONG GİNSENG MACUN İlaç Etken Maddesi Tespiti 26042023 FATİH İSTANBUL Bitkisel Macun vb. Ürünler

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş hileli gıda listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

02.12.2024 BURÇ İLAÇ VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİBLONG GİNSENGLİ FINDIKLI CEZERYE İlaç Etken Maddesi Tespiti - FATİH İSTANBUL Bitkisel Macun vb. Ürünler

02.12.2024 BURÇ İLAÇ VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİBLONG GİNSENG CHOCOLATE İlaç Etken Maddesi Tespiti 151122 FATİH İSTANBUL Çikolata ve Kakao Ürünleri

02.12.2024 ŞEKERCİ SITKI GIDA PAZARLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ŞEKERCİ SITKI SUMAK SUMAK 1 KG Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti BHR-OM/23-1433 KEPEZ ANTALYA Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

02.12.2024 DYN ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ODESSA SUMAK (1000 G) Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti 002 BESNİ ADIYAMAN Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

02.12.2024 SARIKARA GIDA TİCARET-TEZCAN DUMAN SARIKARA PUL BİBER PUL BİBER-2 KG Gıda Boyası Tespiti,
Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti 20220801 KEPEZ ANTALYA Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş hileli gıda listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi!

02.12.2024 SARIKARA GIDA TİCARET-TEZCAN DUMAN SARIKARA KIRMIZI TATLI TOZ BİBER TATLI TOZ BİBER-2 KG Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti 20220901 KEPEZ ANTALYA Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

26.11.2024 ÜMİT CÜCELİ SAMET EFE BİTKİSEL KARIŞIM YAĞI (5 LİTRE) Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti 03 KÖŞK AYDIN Bitkisel Yağlar

26.11.2024 CAPS BURGER BİSTRO-DAĞLIOĞLU BİLİŞİM TEK. REST. TAR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ - ÇİĞ DANA HAMBURGER KÖFTESİ Tek Tırnaklı Eti Tespiti 08.07.2024 YENİŞEHİR MERSİN Et ve Et Ürünleri

25.11.2024 BURÇ İLAÇ VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİBLONG POWER HONEY BALLI GİNSENGLİ MACUN İlaç Etken Maddesi Tespiti 141022 FATİH İSTANBUL Bitkisel Macun vb. Ürünler

25.11.2024 BURÇ İLAÇ VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİBLONG GİNSENG CHOCOLATE İlaç Etken Maddesi Tespiti TETT:04.03.2025 FATİH İSTANBUL Çikolata ve Kakao Ürünleri

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