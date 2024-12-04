Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti tespit edildi!

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan, etiketi ile içeriği uyuşmayan gıda ürünleri ve üreticilerini ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yer alan bilgilere onlarca yenisini ekleyerek gıda hileli ürünler listesini güncelledi. Yapılan denetimlerin sonucunda dana sucukta kanatlı eti, börek harcında sakatat, toz biberde yabancı madde tespiti gibi birçok usulsüz tespit edilip gereki işlemler başlatıldı. Peki, taklit ve tağşiş hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangileri? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık 2024 güncel hileli ürünler listesi...