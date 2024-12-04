Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti tespit edildi!

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan, etiketi ile içeriği uyuşmayan gıda ürünleri ve üreticilerini ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yer alan bilgilere onlarca yenisini ekleyerek gıda hileli ürünler listesini güncelledi. Yapılan denetimlerin sonucunda dana sucukta kanatlı eti, börek harcında sakatat, toz biberde yabancı madde tespiti gibi birçok usulsüz tespit edilip gereki işlemler başlatıldı. Peki, taklit ve tağşiş hileli gıda ürünleri ve üreticileri hangileri? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık 2024 güncel hileli ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:55
Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş hileli ürünler listesini güncelledi. Listeye son olarak eklenen zeytinyağı, peynir, sucuk, köfte, baharat gibi gıda ürünlerinde yapılan denetimler sonucunda usulsüzlükler tespit edildi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık 2024 güncel hileli ürünler listesi haberin devamında...

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti tespit edildi!

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişime açtı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti tespit edildi!

02.12.2024 SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. BİZİM AYVALIK NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LT Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 002 SELÇUK İZMİR Bitkisel Yağlar

02.12.2024 SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. BİZİM AYVALIK BİZİM AYVALIK NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LT Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 009 SELÇUK İZMİR Bitkisel Yağlar

02.12.2024 HİLAL HAYVANSAL ÜRÜNLER YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ AYVALIK NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-2 LT Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 0324 BAYINDIR İZMİR Bitkisel Yağlar

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti tespit edildi!

02.12.2024 NAPOLİ ANTİCA GIDA ANONİM ŞİRKETİ NAPOLİ ANTİCA MOZZARELLA (MANDA) TAM YAĞLI TAZE PEYNİR İnek Sütü Tespiti N1 XIII5 29 BEŞİKTAŞ İSTANBUL Süt ve Süt Ürünleri

02.12.2024 UĞURLU SÜT ÜRÜNLERİ GIDA VE SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ELAZIĞ KÖY TEREYAĞI TUZLU % Yağ Oranının Düşük Olması, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti 29.12.2024 BAYRAMPAŞA İSTANBUL Süt ve Süt Ürünleri

02.12.2024 İSOTT KEBAP DÜRÜM EVİ-ALATTİN ÇELEBİ - URFA KEBAP ÇİĞ HARCI (DANA-KUZU ETİ KARIŞIMI) Kanatlı Eti Tespiti 31.07.2024 BAKIRKÖY İSTANBUL Et ve Et Ürünleri

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti tespit edildi!

02.12.2024 SARIYER BÖREKÇİSİ-MUSA KARABUDAK - KIYMALI BÖREK HARCI Sakatat (Taşlık) Tespiti STT:03.03.2024 SULTANGAZİ İSTANBUL Et ve Et Ürünleri

02.12.2024 ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİ DANACI ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA KÜVEZ SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti 20.12.2024 KOCASİNAN KAYSERİ Et ve Et Ürünleri

2.12.2024 E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MİLAS KOOP. NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 001 EFELER AYDIN Bitkisel Yağlar

SON DAKİKA SON DAKİKA