Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti tespit edildi!

02.12.2024 SARIYER BÖREKÇİSİ-MUSA KARABUDAK - KIYMALI BÖREK HARCI Sakatat (Taşlık) Tespiti STT:03.03.2024 SULTANGAZİ İSTANBUL Et ve Et Ürünleri

02.12.2024 ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİ DANACI ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA KÜVEZ SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti 20.12.2024 KOCASİNAN KAYSERİ Et ve Et Ürünleri

2.12.2024 E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MİLAS KOOP. NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 001 EFELER AYDIN Bitkisel Yağlar