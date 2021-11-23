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Son dakika | Başak Cengiz’in babası konuştu! ‘Başkan Erdoğan beni dün akşam aradı’ diyerek duyurdu

Son dakika haber: Mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz isimli cani tarafından samuray kılıcıyla katledilmişti. Korkunç olayın ardından Başkan Erdoğan, eşi Emine Hanım ile Cengiz ailesini evlerinde ziyaret etmişti. Baba Avni Cengiz, Başkan Erdoğan'ın dün akşam kendisini aradığını belirtip şunları söyledi. İşte son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 14:19
Son dakika | Başak Cengiz’in babası konuştu! ‘Başkan Erdoğan beni dün akşam aradı’ diyerek duyurdu

BAŞAK CENGİZ'İN ADI VERİLMİŞTİ

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Son dakika | Başak Cengiz’in babası konuştu! ‘Başkan Erdoğan beni dün akşam aradı’ diyerek duyurdu

Baba Avni Cengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kızının isminin mezun olduğu fakültede yaşayacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Son dakika | Başak Cengiz’in babası konuştu! ‘Başkan Erdoğan beni dün akşam aradı’ diyerek duyurdu

SON DAKİKA | 'BAŞKAN ERDOĞAN BENİ ARADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın evlerine ziyarette bulunduğunu anımsatan Cengiz, "Cumhurbaşkanımız bizi ziyarete geldiğinde bu öneride bulunarak, 'Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir şey mümkün mü?' diye sormuştum. O da konuyla ilgileneceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanımız dün akşam 22.00'de beni aradı, 'kararı imzaladım, hayırlı olsun' dedi. Bizimle ilgilendi, çok teşekkür ediyorum. Bu karar acımızı en azından biraz hafifletti." diye konuştu.

Son dakika | Başak Cengiz’in babası konuştu! ‘Başkan Erdoğan beni dün akşam aradı’ diyerek duyurdu

Bu kararın kendilerini çok duygulandırdığını vurgulayan Cengiz, kendilerini ziyaret eden, yanlarında olan, telefonlarıyla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Son dakika | Başak Cengiz’in babası konuştu! ‘Başkan Erdoğan beni dün akşam aradı’ diyerek duyurdu

"HER GÜN MEZARINDA ZİYARET EDİYORUZ"

Fen lisesini burslu okuyan kızlarının kadına yönelik şiddete karşı çok hassas olduğunu, televizyonda şiddet haberlerini izlediğinde gözyaşlarını tutamadığını anlatan Cengiz, evladıyla her zaman gurur duyduğunu vurguladı.

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