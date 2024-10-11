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SON DAKİKA | Başakşehir'de önüne gelen kişileri bıçaklamıştı! "Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim"

Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir'de bir alışveriş merkezinde, kapüşonlu bir saldırgan bıçakla üç kişiyi yaraladı. 17 yaşındaki şüpheli, aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde; "Sürekli telefon ve bilgisayardan savaş oyunu oynuyorum. Rüyamda oyunu bırakıp gerçek hayatta oyun oynadığımı gördüm. Olay günü de aynı rüyayı gördüm mutfaktan bıçağı alıp çıktım. Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim. Özellikle birini seçmedim" dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 11.10.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:02
SON DAKİKA | Başakşehir’de önüne gelen kişileri bıçaklamıştı! Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim

Son dakika... İstanbul Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde, 10 Ekim günü saat 17.15 sıralarında siyah giysili ve kapüşonlu bir saldırgan, önüne gelen kişilere vücudunun üst bölgesini hedef alarak bıçakla saldırdı.

SON DAKİKA | Başakşehir’de önüne gelen kişileri bıçaklamıştı! Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim

Saldırıda 58 yaşındaki E.Ç., 32 yaşındaki S.Y. ve 14 yaşındaki H.F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA | Başakşehir’de önüne gelen kişileri bıçaklamıştı! Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim

Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Başakşehir’de önüne gelen kişileri bıçaklamıştı! Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kameralarından saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki M.G.'yi tespit etti. Şüpheli aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı ve 11 Ekim'de adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | Başakşehir’de önüne gelen kişileri bıçaklamıştı! Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.G., sürekli bilgisayar ve telefonda savaş oyunları oynadığını, bu oyunları bırakıp gerçek hayatta oynamasına dair rüyalar gördüğünü, olay günü de benzer bir rüya gördüğünü belirtti.

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