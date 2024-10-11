SON DAKİKA | Başakşehir'de önüne gelen kişileri bıçaklamıştı! "Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim"

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.G., sürekli bilgisayar ve telefonda savaş oyunları oynadığını, bu oyunları bırakıp gerçek hayatta oynamasına dair rüyalar gördüğünü, olay günü de benzer bir rüya gördüğünü belirtti.