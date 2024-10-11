SON DAKİKA | Başakşehir'de önüne gelen kişileri bıçaklamıştı! "Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim"
Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir'de bir alışveriş merkezinde, kapüşonlu bir saldırgan bıçakla üç kişiyi yaraladı. 17 yaşındaki şüpheli, aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde; "Sürekli telefon ve bilgisayardan savaş oyunu oynuyorum. Rüyamda oyunu bırakıp gerçek hayatta oyun oynadığımı gördüm. Olay günü de aynı rüyayı gördüm mutfaktan bıçağı alıp çıktım. Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim. Özellikle birini seçmedim" dediği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 11.10.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:02