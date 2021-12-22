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Son dakika: Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 18:13
Son dakika: Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

BARTIN'DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Son dakika: Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Son dakika: Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Son dakika: Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

KASTAMONU'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Son dakika: Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

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