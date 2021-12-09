Son dakika... Bill Gates Omiron hakkında konuştu! O tarihe dikkat çekti: Koronavirüs ne zaman bitecek?

Dünyanın en zengin iş adamlarından olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüsün biteceği tarih ile ilgili yaptığı açıklamaları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Gates, bu kez de Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha hızlı yayıldığı iddia edilen Omicron varyantı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gates, koronavirüs 'Ne zaman bitecek?' sorusuna da açıklık getirdi...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüs salgınının Omicron varyantı ile ilgii dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Daha önce koronavirüs saalgınını biteceği tarih ile ilgili açıklamaları ile ilgili yaptığı açıklamaları ile gündeme gelden Gates, "Pandeminin sonuna umduğum kadar yakın değiliz." dedi. Gates, Omiron varyantı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı ve o tarihe dikkat çekti...

AKUT EVRESİ BİTECEK Bill Gates Çarşamba günü yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinin "akut aşamasının" 2022'de sona ereceğini düşündüğünü söyledi.

'YİNE DE UMUTLUYUM' Microsoft'un kurucu ortağı ve Amerikalı iş adamı GatesNotes adlı blogunda, "Yine de sonun göründüğünden umutluyum" dedi.

Gates, sağlık araştırmacılarının omicron ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için acilen çalıştıklarını ve dünyanın aşıların etkinliği ve önceki enfeksiyonlar gibi daha fazla bilgiye sahip olacağını söyledi.