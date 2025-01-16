Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…

SON DAKİKA... Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…

SON DAKİKA... Bursa'da koruma altındaki boz ayı Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan kaçtı. Çevredeki bir çöp konteynerinin önünde yiyecek ararken güvenlik kamerasına yansıyan ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yetkililer ise vatandaşlara çağrı yaptı: Eğer görürseniz…

DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:12
SON DAKİKA... Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…

Bursa'da 'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan ve 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda aralarında 7 yavru ayının da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor.

SON DAKİKA... Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…

Barınaktaki elektrikli demir çitin, rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olmasının ardından, bozayılardan birinin kaçtığı öğrenildi. Olay, sabaha karşı bölgede gezen ayıyı gören, sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı için, Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, bakıcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri seferber oldu.

SON DAKİKA... Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALARI İÇİN UYARILDI

Çevre mahallelerde ayak izlerine de rastlanan ayının yakalanması için çalışmalar sürerken, vatandaşların dikkatli olması ve ayının görüldüğü anda Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na acil olarak bilgi verilmesi istendi. Camilerden yapılan anonslarla da vatandaşlar uyarıldı

SON DAKİKA... Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…

"SALDIRGAN DEĞİLDİ, ARABAYA BİLE SALDIRMADI"

Boğazköy Mahallesi'nde yaşayan, barınaktan kaçan ayıyı ilk görenlerden Resul Bülbül, "Sabah saatlerinde benim evin karşısındaki çöp kovasını devirmişti. Ben de o sese uyandım. Kalkıp baktığımda ilk olarak bir şey göremedim. Sanki bir köpek gibi gördüm ama köpeğe de benzetemedim. Büyük ve tüylü bir şeydi.

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