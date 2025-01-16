SON DAKİKA... Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…

"SALDIRGAN DEĞİLDİ, ARABAYA BİLE SALDIRMADI"

Boğazköy Mahallesi'nde yaşayan, barınaktan kaçan ayıyı ilk görenlerden Resul Bülbül, "Sabah saatlerinde benim evin karşısındaki çöp kovasını devirmişti. Ben de o sese uyandım. Kalkıp baktığımda ilk olarak bir şey göremedim. Sanki bir köpek gibi gördüm ama köpeğe de benzetemedim. Büyük ve tüylü bir şeydi.