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SON DAKİKA... Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…
SON DAKİKA... Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…
SON DAKİKA... Bursa'da koruma altındaki boz ayı Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan kaçtı. Çevredeki bir çöp konteynerinin önünde yiyecek ararken güvenlik kamerasına yansıyan ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yetkililer ise vatandaşlara çağrı yaptı: Eğer görürseniz…
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:12