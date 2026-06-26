Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

Son dakika: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil çetelere operasyon düzenlendi. 'Karacellatlar' ismini kullanan yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cezaevindeki V.A. ve yurt dışına firar eden "Yıldıray" lakaplı S.Ö.'nün liderliğini yaptığı çetenin, İstanbul sokaklarında alan hakimiyeti kurmak için diğer çetelere karşı kanlı eylemlere imza attığı ortaya çıktı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta işlenen cinayetin de çete hesaplaşması olduğu tespit edildi.