Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

Son dakika: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil çetelere operasyon düzenlendi. 'Karacellatlar' ismini kullanan yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cezaevindeki V.A. ve yurt dışına firar eden "Yıldıray" lakaplı S.Ö.'nün liderliğini yaptığı çetenin, İstanbul sokaklarında alan hakimiyeti kurmak için diğer çetelere karşı kanlı eylemlere imza attığı ortaya çıktı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta işlenen cinayetin de çete hesaplaşması olduğu tespit edildi.

Emir SOMER
Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 09:56
Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadele aralıksız sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen titiz çalışmalar, yeni nesil sokak çetelerinin kan donduran faaliyetlerini gözler önüne serdi.

Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

Kendilerini "Karacellatlar" olarak adlandıran silahlı organize suç örgütünün, başta İstanbul'un Esenyurt ilçesi olmak üzere Beylikdüzü, Bağcılar, Sarıyer ve Fatih'in de aralarında bulunduğu 14 ilçede ve Mersin, Tekirdağ, Yalova gibi çevre illerde kaos yaratmaya çalıştığı belirlendi.

Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

BAŞKA ÇETELERLE SAHA MÜCADELESİ, 48 AYRI EYLEM
Ana gelir kaynakları yağma (gasp) ve uyuşturucu ticareti olan gözü dönmüş çetenin, bugüne kadar 4 kasten adam öldürme, 5 kasten adam öldürmeye teşebbüs, 22 yağma ve yağmaya teşebbüs, 2 yakarak nitelikli mala zarar verme ve çok sayıda uyuşturucu ticareti ile tehdit suçu olmak üzere toplam 48 eylemin faili olduğu tespit edildi.

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Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

Çetenin, bölgedeki diğer suç örgütleriyle hem organik temas kurduğu hem de saha mücadelesine giriştiği öğrenildi. Ayrıca cezaevindeki V.A. ve yurt dışına firar eden "Yıldıray" lakaplı S.Ö.'nün liderliğini yaptığı çetenin, İstanbul sokaklarında alan hakimiyeti kurmak için diğer çetelere karşı kanlı eylemlere imza attığı belirlendi.

Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

ESENYURT'TAKİ İNFAZIN ÇETE HESAPLAŞMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

24 Haziran günü Esenyurt'ta, arabasına binmekte olan şahsın, "Karacellatlar" mensubu 2 tetikçi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, bu cinayetin iki silahlı suç örgütü arasında sokak hakimiyeti için süregelen kanlı hesaplaşmanın son halkası olduğu tespit edildi.

Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

10 İLDE OPERASYON: 87 GÖZALTI KARARI

Esenyurt'taki infazın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 87 şüphelinin yakalanması için talimat verdi. İstanbul merkezli olmak üzere Muş, Malatya, Tekirdağ, İzmir, Elazığ, Bingöl, Van, Antalya ve Adana illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

Çok sayıda silah ve dijital materyalin de ele geçirildiği öğrenilirken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada sokakları terörize eden yeni nesil çetelere karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı
Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı
Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı
#İSTANBUL