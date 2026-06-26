Son dakika | Birçok ilde harekete geçildi: Silahlı çetelere şok operasyon: 87 şüpheli için gözaltı kararı

BAŞKA ÇETELERLE SAHA MÜCADELESİ, 48 AYRI EYLEM

Ana gelir kaynakları yağma (gasp) ve uyuşturucu ticareti olan gözü dönmüş çetenin, bugüne kadar 4 kasten adam öldürme, 5 kasten adam öldürmeye teşebbüs, 22 yağma ve yağmaya teşebbüs, 2 yakarak nitelikli mala zarar verme ve çok sayıda uyuşturucu ticareti ile tehdit suçu olmak üzere toplam 48 eylemin faili olduğu tespit edildi.